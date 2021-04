Tenso cruce entre Cristina Pérez y la ministra Carla Vizzotti

La periodista tucumana de Telefe Noticias, Cristina Pérez tuvo un duro cruce en vivo con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Al principio de la entrevista, Cristina Pérez comenzó diciéndole: “Hay algunos números que no me cierran mucho. El Presidente (Alberto Fernández) había prometido para febrero 10 millones de vacunas y hoy no llegamos a los 5 millones. ¿No es un fracaso, ministra? Aparte, entiendo que son 11 millones de personas las que son esenciales y de riesgo, con lo cual la cobertura no es un éxito rotundo”.

“¿Yo dije éxito rotundo en algún momento? O dije que podíamos acelerar en un tiempo a quien tiene más riesgo”, le retrucó Vizzotti. “Entonces: ¿Cómo lo califica? Porque me parece que los números quedan bastantes cortos para las promesas y la realidad de los esenciales y de riesgo, que creo que son 13 millones. “15”, la corrigió Vizzotti.

“No llegamos ni a la tercera parte”, chicaneó Pérez. "¿Me das un ratito que te explico? Gracias", finalizó la ministra, quien dijo que “el Presidente hizo una cadena nacional para explicarle a la sociedad” lo que había pasado, consignó Clarín.

Mirá el video:

En las redes, muchos se volcaron a apoyar a la periodista: “Tenés razón si Cristina Pérez se robó todas las vacunas y vacunó a todos sus amigos”, “Cristina Pérez la re picantea jajaja la banco igual”.

Sin embargo, también hubo críticas a la conductora: “Patética la forma agresiva de preguntar de Cristina Pérez”, “Cristina Pérez se está volviendo insoportable, adiós Telefe Noticias”, “Imposible escuchar a Cristina Perez cinco minutos seguidos!”, “Ya caiate, das pena”, “Cristina Pérez siempre buscando el pelo al huevo cara con expresión triunfal”.