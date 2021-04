El corte de ruta en Güemes provocó un terrible accidente con 4 vehículos involucrados

En medio del reclamo de transporte de turismo con un corte en la Ruta Nacional N° 34 ocurrió un terrible accidente en el que nadie perdió la vida de milagro. Dos camiones, un remis y un auto particular fueron los protagonistas del choque en cadena.

Al respecto, Juan Carlos Palma, jefe de Bomberos Voluntarios Cuartel General Belgrano, contó a los medios que el siniestro ocurrió minutos después de las 16 horas a pocos metros del puente del río Mojotoro. Detalló que los vehículos de menor porte desconocían del corte.

“Un remis y otro particular intentaron sobrepasar a un camión que venía en la misma dirección, encontrándose con otro camión estacionado. El camión que venía atrás de los dos vehículos los embiste, no a gran velocidad, favoreció que el camión que estaba parado estaba descargado y sin frenos. Si bien el choque fue muy brusco, no fue de la magnitud que podría haber sido”, dijo.

En el remis circulaban el chofer y 3 pasajeros, uno de los cuales, una mujer se llevó la peor parte; y en el otro auto una sola persona, si bien las heridas no revisten mayor gravedad, todos fueron trasladados al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes.

El tránsito en ambos sentidos estuvo interrumpido hasta las 18, hora en la que se despejó la ruta, aunque el corte continúa. Según pudo conocer InformateSalta, hasta el lugar llegó Gendarmería y se dio intervención a la Justicia Federal.