Un baño para el merendero “Manantial de Vida”, el sueño por el que lucha una salteña

Karina es una humilde mujer que vive en el barrio Palmares de la Isla, en la zona sudeste de la ciudad, que la pelea todos los días para seguir construyendo, de poco, el merendero “Manantial de Vida”. Funciona en su precaria vivienda, que no cuenta ni siquiera con un baño.

Ella y sus dos hijos, de 10 y 4 años, viven entre cuatro paredes y una pequeña cocina, pero ello no le impide alimentar alrededor de 200 niños de la zona. Hace 6 años se separó, durante mucho tiempo no tuvo donde vivir hasta que su familia le regaló un terreno y construyó su casita.

“A mí siempre me gustó ayudar, a pesar de que me decían que estaba loca porque no tenía los medios. Compraba condimentos, lo racionaba para poder vender y hacer una olla de comida para los chicos”, contó a InformateSalta.

En estos momentos, por la difícil situación sanitaria y económica, sus recursos son cada vez más limitados, la mercadería disminuyó considerablemente por lo que tuvo que dejar de darles comida y puede ofrecerles solamente la merienda.

El sueño inalcanzable y por el que lucha día a día es poder construir un baño, su cocina no cuenta con una bacha y solo tiene un caño en el exterior de la vivienda donde juntan agua para sus necesidades y para bañarse.

“No tenemos baño, no tengo los medios para poder hacerlo, porque ahora está todo muy caro. Ahora, un voluntario me está ayudando levantando una pared con bloques pero no tengo inodoro, bidet ni prácticamente nada”, expresó.

Todas aquellas personas que quieran aportar su granito de arena y colaborar con la noble tarea de Karina, puede comunicarse con ella al teléfono celular 387-4064416.