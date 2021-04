La cláusula por la que Rosario Central gana dinero cada vez que PSG avanza en la Champions

Paris Saint Germain dio un paso importante en su lucha por conquistar su primera Champions League. Lograron meterse entre los cuatro mejores del campeonato dejando en el camino al vigente campeón Bayern Munich.

Esta clasificación no solo fue celebrada a más no poder en tienda parisina, sino también a más de 11 mil kilómetros, específicamente en Rosario, Argentina. Esto por la jugosa cantidad de dinero que recibirá Rosario Central por una cláusula que firmaron hace cinco temporadas.

Esto ocurrió en el año 2016, cuando PSG fichó a Giovani Lo Celso por 13 millones de euros. Dentro del contrato se incluyó un término donde se especificó que durante cinco años el club rosarino recibiría un monto de dinero conforme a que los franceses vayan avanzando en la Champions League.

Cabe precisar que a pesar que el mediocampista ya no pertenece al conjunto galo -milita en Tottenham-, esto no es impedimento para que se haga efectiva la estipulación. Se especificó que esta no perdía validez si el jugador era transferido.

La institución se embolsará 140 mil euros tras el pase del equipo de Mauricio Pochettino a semis. Esto se sumará a los 70 mil que ya habían asegurado por la clasificación a cuartos de final. La cifra podría aumentar en caso PSG logre llegar a su segunda final consecutiva, ya que le correspondería al Canalla 190 mil euros, que se convertirían en 240 mil si alzan la Orejona.

La temporada pasada, en la cual el equipo francés quedó subcampeón del torneo europeo más importante de clubes en Europa, Rosario Central ganó 440 mil euros. Es decir durante las dos últimas temporadas podría ganar casi un millón de euros solo por dicha cláusula.