Mónica Juárez busca que funcionarios se capaciten en políticas ambientales

En la Cámara de Diputados se trató la adhesión a la Ley Yolanda, una iniciativa que se maneja en Salta a través de los jóvenes de Eco House, con quienes la diputada provincial, Mónica Juárez viene trabajando.

“Esta ley nacional cuenta con la articulación del Poder Legislativo y las organizaciones sociales, porque entendemos que debemos trabajar juntos para generar compromisos con el medio ambiente, sobre todo porque somos nosotros quienes gobernamos. Soy el lado B de Salta, y a través de mi voz estos jóvenes están hoy aquí presentes. Sobre todo porque entiendo que ellos son los primeros en pensar en un mundo mejor”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Monica Juarez (@monicajuarezok)

“Estamos a travesando una crisis económica y social, pero hay otras crisis de las que no siempre se habla. Es una crisis vinculada a las desigualdades y no se puede pensar en una solución sostenible si no se aborda la problemática desde una perspectiva integral que incluya a los problemas socioambientales”.

La Ley 27.592, conocida como ley Yolanda, establece que las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático.