Viajó al sur a buscar trabajo y desde hace más de un mes su familia no sabe nada de él

Una familia tartagalense busca desesperadamente a uno de sus integrantes, Luis Antonio López, un joven oriundo de esa localidad y padre de una niña de 6 años, que viajó hace tres meses a Neuquén a buscar trabajo y desde el 11 de marzo perdieron contacto con él.

Al respecto, José López, su hermano contó a Central Policial por CNN Salta 94.7, que desde que se fue solían hablar con Luis cada dos semanas pero hace poco más de un mes que no saben nada de él. Al principio creyeron que se había quedado sin crédito o sin celular, pero al averiguar con sus amigos, tampoco se comunicó con ninguno desde la misma fecha.

Por su difícil situación económica, Luis intentó buscar en el sur del país una oportunidad laboral pero solo consiguió “changuitas”. Vendió las pertenencias que tenía en Salta para tener un poco más dinero, pero los costos lo fueron superando.

Al llegar a Neuquén, alquiló primero en una casa en Centenario y posteriormente se mudó a un monoambiente en la Capital de esa provincia. Con el dueño de este último inmueble pudo comunicarse su familia y averiguar que se había ido del lugar “con una mochila y un colchón”.

En este sentido, Luis detalló que la última información que tuvieron es que un joven, también oriundo de Tartagal, se lo cruzó en la Terminal de Neuquén. “Pudo charlar con él. Según lo que nos contó es que él estaba planeando viajar de Neuquén a Mendoza, estaba por hacer ese viaje. Lo vio con un bolso y un colchón. Calculamos que todo eso fue el mismo 11 de marzo”, indicó.

Además, aseguró que su hermano tenía intenciones de regresar a Salta pero como no le alcanzaba el dinero para el pasaje decidió viajar a Mendoza donde pretendía hacer un último intento de conseguir trabajo y plata.

“Yo quiero pensar que él está en algún lugar a donde no le llegan los mensajes, incomunicado, no llega la señal, pero que está bien. Aunque es cuestión de tiempo que se comunique con nosotros pero me cuesta suponer que está en una zona sin conectividad, por Facebook es bastante fácil comunicarse conmigo”, expresó.

Finalmente, manifestó que una unidad de búsqueda de personas de Neuquén se comunicó con él, y con la información que pudo brindarles, estuvieron rondando por la Terminal, sin embargo nunca más respondieron sus mensajes.

Piden que si alguna persona sabe algo sobre su paradero se comunique con José al 3873600965.