Zottos sobre la designación de su hijo en Diputados: “Nunca nombré a algún pariente”

Una nómina de personal transitorio de la Cámara Baja de Nación avivó el avispero de dichos y contradichos en torno a la familia Zottos. Sucede que el hijo del legislador nacional por Salta, Andrés Zottos, figura en este listado de la Cámara Baja integrando "la nómina de personal afectado al Bloque Justicialista”.

Esto ratifica que Jorge Costa Zottos, hijo del diputado nacional, cumpliría (o habría cumplido) un cargo dentro de la Cámara y que al verse afectado, no debe asistir a trabajar porque no existe espacio físico en el Congreso para albergar a la cantidad de asesores vigentes.

Ante las acusaciones y especulaciones de algunos, en las que se asocia el nombramiento del hijo de Zottos, con el cargo que ocupa el legislador, el propio diputado nacional salió a aclarar por FM Aries que nada tiene que ver con la asignación del joven abogado.

“Nunca en mi carrera política nombré a algún pariente, menos a mi hijo: jamás, ni como vice gobernador, intendente o diputado”



Si bien el legislador Zottos no desmintió que su hijo tenga ese cargo en el Congreso marcó que no tiene relación con su carrera política, descartando “acomodos”. “Me da una gran decepción el hostigamiento que vengo recibiendo”, expresó el diputado en clara referencia al revuelo causado.

Entre sus argumentos, Zottos marcó que su hijo “siempre tuvo contacto con la política, lo mamó desde la cuna y nunca fue ajeno a eso”. A su vez, profundizó en los estudios y en la preparación con la que cuenta el joven, quien con 27 años se desempeña como abogado y cuenta con un máster en finanzas. Según expresa el diputado nacional, su carrera y sus contactos le fueron abriendo caminos.

“Siempre me acompañó en el Congreso, hizo sus contactos y trabajó para la Cámara, aunque ahora no está trabajando. Eso no quita que sea portador de apellido pero puede trabajar”

Luego de estos argumentos, Zottos volvió a lamentar la trascendencia y tratamiento mediático que tuvo el caso: “Investiguen: antes de ver la paja en el ojo ajeno, que se fijen la piedra que tienen. Siempre tratan de dañar la imagen de uno”, concluyó.