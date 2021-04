Búsqueda de Fabiana: “Hubo gente que la vio sentada, esperando”

Los diferentes equipos terminaron el segundo día de búsqueda de Fabiana Cari, quien desapareció en la Quebrada de San Lorenzo. Al respecto, Ernesto Flores, jefe del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario (CREV), indicó a El Tribuno que la joven de 28 años fue vista por durante la tarde de ayer.

“Hubo gente que la vio sentada, esperando y no la vieron bien. Hubo un grupo de corredores que al bajar la vieron, aproximadamente a las 15:30 horas de ayer. Estaba sentada en ese lugar que nos habían indicado. Ya cuando bajaron tipo 16 horas los acompañantes de ella ya no la encontraron, no se extrañaron porque pensaban que había bajado, bajaron, fueron hasta la casa, no había llegado, ahí empezó un poco la alerta, hicieron la denuncia”, dijo.

En este sentido, aseguró que no se descarta la hipótesis que pudo haber tenido un accidente, pese a que ya interviene una Unidad especializada en femicidio, teniendo en cuenta que hubo una llovizna que puede haber provocado poca visibilidad y consecuentemente una caída.

“Nosotros esperábamos encontrarla hoy pero lamentablemente no hemos tenido ninguna novedad, hemos revisado prácticamente toda la Quebrada de San Lorenzo, de ambos lados, incluso llegando hasta unas casas que quedan del otro lado. Era un lugar a donde los muchachos iban a ir, esa era la ruta de ellos y tuvimos que revisar todo eso”, expresó.

#URGENTE #Salta

📌 La fiscala de UFEM, Mónica Poma, supervisó hasta hace minutos, las tareas de búsqueda de Fabiana Melisa Cari Segovia, en la Quebrada de San Lorenzo (+) pic.twitter.com/J52KcCRaty — Ministerio Público (@FiscalesPenales) April 19, 2021

Además, detalló que Fabiana al ser estudiante de Geología puede haber tenido una idea del terreno pero no practicaba deportes, como ser treeking. “Hay muchos animales, vacas, que pisotean todos, si bien hemos encontrado algunas huellas de zapatillas, que puede haber sido de cualquier persona en realidad, al rato las vacas pasaban por encima. Es muy difícil cuidar esos senderos porque son de animales justamente, ellos se mueven por ahí, por todo el cerro”.

De cara al trabajo que emprenderán mañana, a partir de las 7, adelantó que ya está delimitada la nueva área de búsqueda y las tareas que tendrá que realizar cada uno. “Cada grupo, hoy por lo menos, iba con un baqueano de la zona, que conocen. Hay partes que no se logró visualizar en forma directa y se va a hacer eso mañana con cuerdas, en algunos sectores como acantilados que hay, que algunos se derrumban fácilmente por el tipo de terreno”.