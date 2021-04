Ya son 700 los deudores alimentarios morosos en el registro web judicial

Durante el 2020 se han registrado 101 altas de deudores que los tribunales han dispuesto. En 2019 hubo 170. Hay casos en los que el alimentante decide ponerse en negro para que la otra parte no pueda percibir la cuota alimentaria, publicó El Tribuno.

"Hace dos años que lucho por los alimentos de mis dos hijos de seis y cuatro años. Me separé de su padre por violencia de género y habíamos acordado un monto, pero ahora él dice que por la pandemia le mermaron el sueldo y que me pagará por partes, pero la comida de mis hijos no puede esperar. Estoy por iniciar los trámites judiciales", contó María. F. P, de 33 años.

Testimonios como este se conocen día a día. Actualmente unas 700 personas figuran en el Registro de Deudores Alimentarios de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Salta. Hay seis casos de mujeres deudoras, el resto son hombres. También hay seis casos de abuelos inscriptos. Hasta noviembre de 2019, eran 532 las personas que figuraban.

"Se nota la disminución respecto de años anteriores pero obedecería, considero yo, a que fue un año atípico por la pandemia, para el trabajo en todas las actividades e inclusive lo que es el área jurisdiccional, en los procesos, acercamiento, presentación de las demandas, circulación", explicó la secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri.

Aunque la merma de altas de deudores también podría estar relacionada a la concientización. "Vemos con buenos ojos que se haya disminuido. Quizá pueda deberse también a que la sociedad entiende la problemática y la importancia de no judicializar una obligación que por naturaleza correspondería", precisó.

En lo que va del 2021 se han registrado 35 altas de deudores alimentarios morosos desde el primero de enero hasta la fecha.

"Este es un dato medio desalentador que marca que hay casos en los que se siguen incumpliendo estas obligaciones de alimentos. Los perjudicados son los menores", sostuvo.

El registro está reglamentado por la Ley 7411 que dispone que se constituyen en deudores todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, de alimentos fijados por sentencia firme.

Maniobras de alimentantes

La abogada Cinthia Mendieta refirió que durante esta pandemia he recibido varios casos en los que tras una separación de pareja, las madres que siempre se habían ocupado del cuidado de los niños y el hogar, se encontraron sin el sustento económico que tenían.

Agregó que siempre les recomienda solicitar "alimentos provisorios" ya que "es una acción que nos permite percibir la cuota alimentaria, sin necesidad de ir previamente a mediación, en el plazo de un mes desde que iniciamos la demanda".

Señaló que generalmente una cuota alimentaria tiene el valor del 20% sobre el total de los haberes del alimentante, por cada hijo. "Cuando el alimentante trabaja en negro lamentablemente tengo que sacar el cálculo en base al sueldo mínimo que hoy ronda los $21.600 o $21.800 y que arroja unos $4.300. Es poco", precisó.

Indicó que también hay casos en los que el alimentante decide ponerse en negro para que la madre de los niños no pueda percibir la cuota alimentaria. "Lamentablemente son maniobras de las que hacen uso. Yo siempre hago una investigación de bienes antes de iniciar la demanda y les digo la verdad a los clientes.

Tengo pocos casos de alimentantes con sueldos en negro. Tuve un caso de una mujer que me dijo que el padre de sus hijos era prestamista y facturaba 80 mil pesos por mes, probarlo fue complicado. Por esto es importante investigar y analizar dónde se puede embargar.

Hay casos donde los alimentantes se vuelven inembargables, pero por voluntad propia y ahí es donde tenemos que recurrir a los abuelos lamentablemente", finalizó la letrada Mendieta.