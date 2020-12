Mónica Juárez y su balance como diputada: "Presenté más de 60 proyectos y formé mi propio bloque”

A poco de cumplir un año como legisladora provincial, Mónica Juárez, en InformateSalta por Multivisión Federal, afirmó que a pesar de los múltiples retos enfrentados en el año que está por concluir se lograron proyectos importantes en beneficio de los salteños, entre ellos, la adhesión a la Ley Nacional del Síndrome de Asperger.

Sobre la norma, que estipula, entre otros ítems, la creación de un programa de diagnóstico para la detección de esta condición, indicó que la posibilidad de obtener un diagnóstico temprano te cambia la vida. “Es un antes y un después”, manifestó sobre la iniciativa, que tuvo sanción en ambas cámaras.

También destacó como un logro la posibilidad de presidir el bloque “8 de Octubre”, acompañada de Pedro Sández y Luis Fernando Albeza. “Nunca una mujer había llevado la iniciativa de armar su propio bloque, y eso creo que es un gran logro”

Al ser consultada por los más de 60 proyectos presentados, recordó también la extensión de la licencia a los profesionales de salud que estuvieron en la primera línea de batalla ante el avance de la pandemia, que obtuvo media sanción luego de superar las trabas planteadas desde algunos sectores, vinculadas a cuestiones de forma, más que de fondo. “Entendíamos que el personal de salud tuvo un nivel de estrés muy alto, y que eran necesarios 5 días más de vacaciones para su salud mental, pero nos costó un montón”.

Asimismo lamentó que no se haya dado tratamiento a la iniciativa que planteaba que los deudores alimentarios no puedan asumir cargos jerárquicos en el Estado, ni ser proveedores del mismo, así como también integrar listas de partidos políticos en las elecciones. “Nosotros entendíamos que hay una cuestión moral que había que traducirla a lo legal, difícilmente alguien que no se ocupe de pagarle a su propio hijo la deuda de alimento, va a pensar en el bien común”, manifestó.

Por último, expresó su malestar ante la desigualdad y las injusticias, y cargó contra aquellos que presentan proyectos para las cámaras y que no son beneficiosos para la gente. “Mi objetivo es hacer leyes que puedan ser palpables rápidamente. Quiero seguir en la política. Estamos armando un frente interesante pero siempre trabajando para el gobernador”, concluyó.