Multas al comercio ilegal: “Están totalmente obsoletas, están en australes”

Luego de la violenta protesta de manteros y organizaciones sociales en el Centro Cívico Municipal (CCM), quienes entre otras cosas, reclaman no ser retirados de las peatonales, Susana Pontussi, concejal por PARES, adelantó que presentará un proyecto para actualizar la normativa vinculada a las multas por comercio ilegal.

En la oportunidad, explicó que la iniciativa surgió a raíz del planteo de uno de los jueces quien manifestó que no podían aplicar algunas normativas porque estaban totalmente obsoletas. “Estaban en australes las multas, pero nadie había hecho mención, no se habían aplicado durante tanto tiempo, porque no estaba la normativa adecuada”.

Sobre su iniciativa, manifestó que se trata de un plan en defensa del comercio formal. “Estoy presentado un proyecto para poder adecuar la norma, esperemos que se avance y que sea real”, expresó.

Por último, destacó la convocatoria por parte del municipio para tratar la problemática. “La semana pasada tuvimos una reunión, donde se incorpora a representantes del Concejo Deliberante y también a gente del Tribunal de Faltas esto es un avance, el año pasado se creó una comisión de comercio informal, y es la primera vez que nos llaman”, concluyó.