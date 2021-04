Susana Giménez, polémica: “No voy a volver a vivir en ’Argenzuela’”

La conductora de televisión Susana Giménez opinó este miércoles sobre la actualidad política y social del y describió al país como "Argenzuela". Desde su estadía en Uruguay, afirmó tener miedo por la inseguridad de Argentina y se metió en la coyuntura al considerar que las escuelas "tienen que estar abiertas".

La diva contó que le angustia la situación actual del país: "Me parece irreal haber vivido una época fabulosa en Argentina con mis abuelos y mis padres y la seguridad que había", comenzó.

Fue allí que expresó su constante miedo por los casos de inseguridad que registra a diario: "Cada vez que escucho que matan a alguien para robarle siento que es como si me mataran a mi", dijo.

Y agregó: "La inseguridad es tan terrible como el virus. Es un estado indefensión permanente que no se pueda salir o entrar de tu casa porque de repente viene alguien y se te meten".

Susana pasa sus días en su casa de Uruguay desde mayo del año pasado cuando, cansada de la cuarentena estricta impuesta por Alberto Fernández, decidió viajar a su residencia de Punta del Este.

En ese sentido, consultada por la posibilidad de volver a la Argentina, la estrella de Telefe dijo que no lo ve como algo próximo: "Extraño un poco mi casa y a mis amigos, pero acá estoy más cómoda", expresó en una entrevista con Radio Rivadavia.

"No voy a volver a vivir en "Argenzuela", eso es lo que no quiero para nada. Veo lo que pasa en Venezuela y es muy triste y veo que Argentina va a en ese camino", disparó.Para reforzar su comparación, Susana sostuvo que "la gente está deprimida, sin laburo que es lo principal. No se puede vivir de un bono que te dan desde el Estado. Muchos están acostumbrados a recibir y no es así. La gente se acostumbró a que si no tiene trabajo recibe un bono".

Más tarde la conductora de tevé se metió de lleno en la grieta por la vuelta o no de la presencialidad en las escuelas. Describió la confrontación como algo "ilógico y ridículo".

"Las clases hay que darlas presencial. Nos esperan generaciones de jóvenes que van a sufrirlo. Además dicen que los contagios en los colegios son pocos, no debería ser un problema", sostuvo.

La diva reveló también que se inmunizará contra el coronavirus este sábado en Uruguay, con una dosis de Pfizer. "Iba a ir a Estados Unidos para vacunarme, pero no era fácil llegar y mejor decidí quedarme en mi casa".

Y puso cierta duda a su regreso a la pantallas. "Tengo mi contrato firmado, pero veo que la televisión es peligrosa. Veo que a todos les agarra el virus", advirtió, aunque dejó la puerta abierta al sostener que "si está todo bien, encantada de volver".



El error en Twitter que causó revuelo

Durante el martes por la tarde Susana compartió desde su cuenta oficial de Twitter un audio falso en el que se simuló la voz de Alberto Fernández y lo borró 40 minutos después de haberlo emitido.

Allí se escuchaba a alguien que se hacía pasar por el Presidente afirmaba, de manera descalificadora, que no le temblaría el pulso si tenía que extender la cuarentena hasta fin de año.

Ahora Giménez explicó que se trató de un error debido a su desconocimiento del uso de las redes sociales: "Me había enterado de la muerte de Toti Maselli, productor y manager del Puma Rodríguez, y en el medio me apareció ese audio", comenzó en su explicación.

Dijo luego que sin querer tocó el botón que hizo que el mensaje se publicara en su cuenta: "Yo no entiendo nada y ni siquiera me di cuenta. Al toque me llamó mi hermano Patricio para decirme qué había hecho. Y ahí me empezó a explicar lo que tenía que tocar para que lo borre".

"La verdad no es mi estilo la agresión, nunca escribí de política. Jamás lo haría para ofender públicamente. Ademas era una fake news, todo el mundo se daba cuenta", cerró.