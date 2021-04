Déficit habitacional en Salta: "Es enorme, el Estado no puede palearlo solo"

La demanda de viviendas en Salta es una problemática que necesita una pronta respuesta, que se torna preocupante ante la cantidad de salteños que buscan su casa propia. Este tema se ha reflotado desde diferentes aristas en estos días.



Por un lado, el anuncio de un nuevo plan de construcción y refacción de viviendas por parte del Gobierno Nacional y por otro las urbanizaciones en Salta que vienen sufriendo demoras excesivas en sus autorizaciones por la burocracia y códigos urbanísticos desactualizados.

Este tema también fue abordado en InformateSalta por Canal 9 Multivisión con una de las desarrolladoras urbanísticas de Salta, Grupo MDAY. Una de sus representantes, Magdalena Day, a su vez presidente de CADISAL (Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta), aseguró que las cuestiones burocráticas es una de las dificultades que hay que sortear al momento de planear un nuevo espacio habitacional.

“El déficit habitacional es enorme, no puede el Estado solamente palearlo y desde la parte privada siempre estamos apoyando lo que es la primera vivienda, nuestra empresa comenzó con loteos pensando en ese joven que no puede acceder a un crédito o un departamento”, expresó.

A esto remarcó que con la crisis de los alquileres “familias se dieron con una renovación que no pueden hacer frente, y se terminan yendo a la casa de los padres y se produce el hacinamiento”. Es aquí cuando planteó que “desde la articulación pública y privada podemos dar una solución”.

Dicho esto, habló sobre la cuestión de los loteos y las demoras burocráticas. Es que los códigos establecen cuáles son los lugares para construir, terrenos disponibles, pero con delimitaciones que reducen las posibilidades para emplazar espacios que respondan a la necesidad habitacional.

“En Salta hay zonas AGR, agrícolas, donde sólo te permiten emprendimientos privados en lotes mínimos de 1200 metros (…), otro factor en Salta Capital es el transporte, el tema del combustible no es menor, si esas zonas quedan como vacíos urbanos, y no se actualiza la normativa que se necesita, no se podrá dar soluciones habitacionales".

Para resolver estas cuestiones y avanzar en la solución habitacional, Day recalcó que “es cuestión que se sienten todos para planificar una Salta con las necesidades de los salteños, nunca logramos una mesa de planificación para una Salta a 20 años”, espetó en su charla con el periodista Federico Storniolo.