Infragantti: Robó en un local comercial a horas de haber sido liberada

El dueño de un local comercial denunció haber sido víctima de un robo y dijo que insólitamente había sido liberada hacía pocas horas también tras cometer otro delito. En redes sociales contó que mientras el local ubicado en zona Centro permanecía abierto la acusada entró y comenzó a apropiarse de varias cosas.

Contó que cuando fue a la parte trasera de su negocio la chica entró y comenzó a tomar distintos elementos que estaban a la venta. Logró demorarla y pedir ayuda a un local vecino. Posteriormente llegó la policía, la detuvo pero horas más tarde supo que fue liberada.

"La policía me confirmó que esta persona horas atrás le robo a una señora mayor de edad en una de la peatonales del centro, pero la damnificada no realizó la denuncia y la ladrona salió en libertad pero con los dedos pintados. Cosa que es verdad porque me dejo sus huellas en algunos accesorios que agarró". Relató el dueño del local a Con Criterio Salta.

"La policía y me informó que a las 17 la habían soltado porque la noche anterior participó de otro robó, por lo mismo se encontraba con los dedos pintados aún".

El hecho habría quedado a cargo de la Fiscalía Penal N°2.