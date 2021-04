Moreau, de Senegal a Salta en busca de un futuro: “La vida no es fácil pero hay que aguantar”

La historia de Moreau, de 32 años, es una que se repite una y otra vez entre los migrantes africanos que deciden dejar su país en busca de un futuro mejor para ellos y así ayudar a sus familias. Muchas veces, el sacrificio implica años, o hasta décadas, de vidas separadas por miles de kilómetros de distancia.

Desde 2016, año en el que dejó su hogar en Senegal, Moreau, trabaja en Alberdi y Av. San Martín, en la ciudad de Salta, vendiendo distintos productos en la calle (relojes, anteojos, billeteras, bolsos). De lo que gana todos los meses, manda una parte a su familia para que puedan pagar el alquiler y la comida.

“Con lo que ganó envío dinero para ayudar a las castas familiares. Somos muchos hermanos”

A corazón abierto, Moreau contó a InformateSalta que aprendió a hablar el español con la ayuda de una aplicación de Google. “Yo estudiaba en Senegal, mi idioma original es el francés, pero tengo una aplicación que me permite traducir el francés al español, ahí empecé a escuchar como se habla para empezar a aprender poco a poco”.

Para el joven senegales, la vida lejos de su país no es fácil, pero no por eso baja los brazos. “En la vida nada es fácil, cuando uno llega a un lugar nuevo va encontrando cosas difíciles pero más adelante va mejorando, hay gente muy buena, que te ayuda”, expresó.

Moreau reconoce que “en todos lados hay gente buena y gente mala” pero dijo sentirse muy a gusto a Salta. “La vida no es fácil, es una cosa muy difícil, en Salta hay gente muy buena, sino saldría a buscar otros lugar, pero me gustó Salta, mucho”.

Al hablar de discriminación, el joven sostiene que no se trata de una cuestión de racismo, sino de ignorancia. “No creo en el racismo, pienso que es ignorancia, porque si vos no conocés nada de mí, no preguntés nada de mí, no entiendo porque quieren pensar cosas feas de mí”.

“Si no sabés nada de mí, no sé porque hablas cosas feas de mí”

Con respecto a las ventas, sostiene que al igual que a todos, la pandemia les jugó una mala pasada. “Está re complicado en la pandemia, pero alguna gente nos ayuda y nos colabora para juntar algunas monedas, por eso estamos bien, es muy difícil pero estamos bien”, dice.

Su sueño es volver algún día a Senegal y reencontrarse con su familia. “Ahora tengo mi hermana aquí pero yo quiero volver a Senegal para ver a mi familiar si Dios quiere algún día, se extraña mucho”, sostiene.

Por último, deja un mensaje de vida. “Sepan que la vida no es fácil, hay momentos difíciles pero yo aguanto”, concluyó.