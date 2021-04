¿Quiénes son y por qué vienen los senegaleses a Argentina?

Los dichos del concejal Ángel Causarano puso de nuevo en la vidriera el tema de los senegaleses en nuestro país, aunque sus dichos "hay 260 senegaleses trabajando en forma ilegal en Salta que están indocumentados y causando problemas" generó la reacción y repudio del INADI Salta.







No es la primera vez que en el país se cuestiona a esta comunidad africana. Con una población de poco más de 13 millones de habitantes, Senegal es una democracia presidencial ubicada en el Este de África. Actualmente el desempleo ronda el 25%, la pobreza alcanza al 56% de la población y en las calles de Dakar, la capital, viven casi 50.000 niños mendigos.



Ya en enero de 2017 el Gobierno de la Ciudad decidió "limpiar" el Once de vendedores ambulantes. Con el argumento del espacio público y la ley de marcas en mano, desalojó a cientos de trabajadores de la economía popular a base de bala de plomo y gas lacrimógeno. El Once fue el centro de una batalla campal. Entre las piedras y los gases, un grupo de entre 20 y 30 senegaleses permanecía unido: a veces respondía los ataques, pero al final replegaba. Cuidaban su mercadería, se los notaba asustados. Tras la represión, algunos de los vendedores alcanzaron un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad, para ocupar un predio lindero a la estación y abandonar las calles: de los 280 trabajadores reubicados, no había ninguno que fuera senegalés.

"Es verdad que molestamos, pero molestamos trabajando. Somos gente humilde. No necesitamos venir hasta acá para hacer el trabajo sucio; nos la rebuscamos con nuestro sudor. Lo único que queremos es que nos traten como seres humanos. No estaríamos vendiendo si no es por necesidad. Si perdemos perdemos, pero no nos persigan en la calle, en la casa, en los locales. La vida no es fácil para ningún trabajador en la Argentina. Pero se vuelve aún más difícil cuando se es pobre, mantero y senegalés".

Pero la pregunta de fondo es ¿por qué Argentina?

Existe una imagen de un "país formado por blancos, que ofrecería aquello que el propio país no brinda: la posibilidad de trabajar y ganar dinero, pero sin las dificultades que presenta una Europa calificada como racista". Es así como muchos senegaleses apuestan por la tranquilidad argentina por sobre una prosperidad económica mayor pero a costa de una gran inseguridad cotidiana en Europa o Estados Unidos.

Aunque el censo de 2010 apenas registra 459, entre 2.000 y 10.000 personas componen la comunidad senegalesa en Argentina, la más numerosa en América del Sur.

Hoy enfrentan la realidad con un dólar casi a 150 y una creciente persecución policial.





Anillos, relojes, cadenas, ropa deportiva, la mayoría de los senegaleses son hombres jóvenes que trabajan en el comercio minorista, de manera ambulante o como manteros.

Senegal no posee embajada en Argentina, por lo que la posibilidad de conseguir los papeles "en regla" resulta dificultoso para los migrantes, y también se vuelve complejo estimar su número real. En 2013, la Dirección Nacional de Migraciones aprobó un régimen especial orientado a facilitar y agilizar la regularización senegaleses que residieran en Argentina.



Si bien el trabajo conjunto con organizaciones permitió que muchos migrantes adquirieran su documentación, el impacto no fue tan así: el temor a la deportación, la barrera idiomática y la falta de acceso a la información fueron algunos de los factores que hicieron que muchos quedaran por fuera de esta iniciativa. Sin embargo los permisos de residencia siguen el alza y entre 2013 y 2016 son casi mil los senegaleses que solicitaron su registro.