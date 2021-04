Familias de Seclantás denuncian supuestas estafas con viviendas

En 2015 Carlos Ramos ya había sido cuestionado por un supuesto desvío de fondos en la construcción de 20 viviendas en el Carril, casas que en principio habían sido construidas mediante un programa nacional de asistencia para comunidades originarias.

Ahora Ramos es nuevamente acusado por aparentemente “tomar” viviendas destinadas a una comunidad y venderlas. InformateSalta dialogó con uno de los damnificados, quien explicó que "se trata de unas 52 viviendas que se construyeron en Seclantás en 2015".

“En ese momento se había hecho un listado de beneficiarios y suplentes. Cuando las viviendas estaban listas para entregarlas, dijeron que había que pagar un monto para ingresar y después pagar las cuotas mensuales”, dijo.

Según trascendió, las casas tenían fines sociales y estaban destinadas a miembros de comunidades originarias, quienes no debían pagar por ellas. “Nos dijeron que a los tres años nos iban a dar las escrituras pero hasta ahora no nos dieron nada. Las cuotas habían empezado con un monto bajo y fue subiendo todos los meses. Muchas familias tuvieron que dejar las casas porque no pudieron seguir pagando por el incremento de las cuotas, por la falta de trabajo”, dijo.

De acuerdo al testimonio que conoció InformateSalta, a los beneficiarios de las viviendas les dieron un CBU para hacer la transferencia del pago. "Tenemos entendido que el propietario de la cuenta es Carlos Ramos, quien hizo las viviendas con un fondo nacional que había conseguido para comunidades originarias, ahora se convirtió en cacique, sabemos que hizo otras viviendas para gente allegada a él que no pagana nada”.