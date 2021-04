Nanni pone en duda que los radicales conformen el frente del JxC en Salta

En un inicio de semana convulsionado por la política y las elecciones provinciales 2021, el presidente de la Unión Cívica Radical, Miguel Nanni, aseguró por FM Aries que aún falta mucho diálogo con el PRO y Ahora Patria.

El dirigente radical agregó que en estas dos semanas van a dialogar con dichas fuerzas afines, ya que no desconoce que tienen un historia en común reciente. Sin embargo, aclaró que eso no significa que en términos generales sea igual así en toda la provincia porque hay departamentos en donde el radicalismo no ha querido participar de estas alianzas.



Nanni aseguró que mientras la alianza Cambiemos a nivel nacional tiene una lógica, a nivel provincial “falta mucho diálogo”, por lo que agrega que “no me adelantaría a nada” y “no damos las cosas por hecho”.

En este sentido, resalta que el radicalismo tiene una práctica democrática muy profunda y no tiene un pensamiento vertical.

Luego que la Convención facultara a las autoridades para conformar frentes, Nanni sostiene que llegó la hora de intercambiar ideas con otras fuerzas políticas y ver lo que más le convenga al radicalismo y desde ahí “ser un trampolín para convertirse en una alternativa para Salta”.