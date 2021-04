Hotel Provincial: “Estamos haciendo lo imposible para depositarle a los trabajadores”

Tras el reclamo de trabajadores, desde el Hotel Provincial salieron a explicar cuál es la situación. Aseguran que la situación, por las medidas restrictivas se hace muy cuesta arriba el pago de los sueldos pero a medida que pueden, están cumpliendo con las obligaciones.

Al respecto, Juan Canaves, representante legal del hotel, dijo a FM Pacífico que desde el segundo mes en que se decretó la pandemia y la cuarentena se extendía en el tiempo, empezaron a proponer opciones para los trabajadores, los que nunca habrían respondido.

“Yo personalmente mantuve una reunión con los trabajadores y le propusimos cederle algunas instalaciones de la planta baja para que ellos instalaran una suerte de delivery de comidas. Nos ofrecimos a prestarles las instalaciones de la cocina, no hubo una respuesta. También les ofrecimos una suerte de compras comunitarias, tampoco tuvimos respuestas”, expresó.

En este sentido, contó también en octubre del año pasado se intentó hablar para la conformación de una cooperativa y que puedan explotar una de las torres del hotel. “Hace dos semanas tuvimos una audiencia, ellos querían formar una cooperativa y tener todo el hotel. Pasamos a un cuarto intermedio. Ellos se juntaron después y el sábado nos hacen la toma del hotel”.

En relación a los salarios, indicó que se llegó a un acuerdo marco a nivel nacional estableciendo los montos de las compensaciones para los trabajadores que presten trabajo efectivo. “A partir de ahí se dispuso la suspensión de los trabajadores que no podían trabajar en las únicas tres áreas esenciales que tenían que seguir funcionando, que era administración, reservas y mantenimiento. Los trabajadores no entienden que no los convoco no porque no pueda, es porque no puedo”.

Asimismo, desmintió que no estén cobrando. “Cobraron el REPRO salvo el de este mes, por un error en el sistema. Pero no solo estuvieron pagando el REPRO sino que además, a través de préstamos personales, pudimos ir haciendo pagos parciales. Estamos haciendo lo imposible, estamos depositándoles a los trabajadores a medida que se puede”.