Consejo del Salario: se acordó un 35% de aumento del mínimo en siete cuotas y una revisión en septiembre

El Consejo del Salario acordó este martes que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) se incrementará 35% en siete cuotas no acumulativas y que habrá una revisión en septiembre. Es por encima del 29% de inflación prevista por el Palacio de Hacienda en el Presupuesto 2021.

Las siete cuotas serán del 9% en abril; del 4% en mayo y junio; del 3% en julio, y del 5% en septiembre, noviembre y febrero. El acuerdo regirá desde abril hasta marzo de 2022. Al finalizar las cuotas, el salario mínimo subirá de los $21.600 actuales a $29.160.

Del salario mínimo dependen no solamente los trabajadores registrados sino también los del sector informal, para los que funciona como un referente, pero también para el Plan Potenciar Trabajo que, como se rige por el SMVyM, en febrero de 2022 alcanzará los $14.580.

El encuentro del Consejo del Salario fue encabezado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de manera virtual. El pedido de los gremios fue de un aumento de al menos el 40% y en no más de dos tramos, pero finalmente cedieron ante el acuerdo de una revisión en septiembre.

Si bien la revisión de septiembre no es una cláusula automática, es decir que no se ajustará el salario mínimo de forma igual al índice de inflación, sí permite que las partes vuelvan a sentarse para monitorear el comportamiento de los precios y el impacto sobre el ingreso de los trabajadores y eventualmente corregir las cuotas pendientes o agregar alguna en los meses en que no haya.

El Palacio de Hacienda encabezado por Martín Guzmán no modificó las previsiones de inflación del 29% proyectado en Presupuesto 2021, pero tras los datos de los tres primeros meses del año, analistas privados aseguran que no se podrá cumplir.

El objetivo del Gobierno era que las paritarias aumenten en todos los gremios en torno del 32% al 34%, apenas por encima de la inflación proyectada con la intención de que los ingresos le ganen a los precios, pero los últimos acuerdos convalidados ya se ubican más cerca del 35% y todos con cláusula de revisión, por lo que se prevé que no se podrá cumplir con las proyecciones oficiales.

La votación en el Consejo del Salario de este martes resultó con 31 votos a favor y sólo una abstención. La CTA Autónoma pretendía que el SMVyM equipare la canasta básica de los trabajadores, que mide esa central obrera y que se ubica cerca de los $60.000 mensuales. Lo que implicaba triplicar el actual de $21.600. /TN