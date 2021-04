Fernando Ruarte: “Voy a ser el candidato de la Cámpora en Salta”

Los partidos políticos comienzan a pisar fuerte y se encaminan hacia lo que serán las elecciones legislativas de este año. A la lista de candidatos se anota el actual concejal por el Partido de la Victoria, Fernando Ruarte.

En diálogo con Luciano Acedo Salim en el programa Agenda CNN por la 94.7, aseguró que buscará su reelección. “Yo voy a estar encabezando, si todo sale bien, la lista del Partido de la Victoria, creo que lo tengo bastante merecido. El candidato de la Cámpora en Salta voy a ser yo, como vengo siendo”, dijo.

Asimismo, expresó su opinión sobre el “quiebre” dentro del Frente de Todos en la provincia, luego que los partidos Kolina, Unidad Popular, Frente Grande y Trabajo y Pueblo conformaron una nueva alianza y “reservaron el nombre” para las elecciones provinciales.

“A mí no me parece que hayan actuado de buena manera, no soy partidario de lo que se ha hecho por lo que entiendo que hay muchas diferencias y hay críticas a las dirigencias. Es obvio que se tiene que dirimir en otros aspectos. Ahora lamentablemente va a haber una puja legal que quizás termine en una posible impugnación y quizás ninguno pueda usar el nombre del Frente de Todos”, expresó.

En este sentido, agregó “yo que soy un simple concejal, porque no soy más que nadie, tengo más votos que ciertos partidos que se arrogan tener estructuras que no se ven plasmadas en los votos, que termina siendo perjudicial para todo el frente”.

Para él, el Frente de Todos está muy golpeado y es necesario una autocrítica principalmente de la dirigencia. “Le hablo a los 7 partidos que conforman el frente, los llamo a la reflexión y a la unidad, que no sea solo una palabra y que realmente lo prediquemos en hechos. Hay que apuntar a tener listas únicas porque eso es lo que nos haría fuerte. De que nos sirve tener listas con muy pocos votos, no creo que sirva, no me parece sano”, manifestó.