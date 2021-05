Aún no hay definiciones sobre quién se quedará con el sello del "Frente de Todos"

Son momentos movidos los que vive la política salteña definiendo su participación en las elecciones legislativas del próximo 4 de julio, y más dentro del Frente de Todos luego que los partidos Kolina, Unidad Popular, Frente Grande y Trabajo y Pueblo conformaron una nueva alianza y reservaron el nombre “Frente de Todos” para las elecciones provinciales.

Con la conclusión del plazo para la presentación de frentes de este miércoles 5 de mayo, queda en la duda qué pasará con el nombre del espacio. Esa situación comenzará a definirse cuando los partidos presenten sus alianzas ante el Tribunal Electoral.

Así lo señaló en diálogo con InformateSalta Juan Pablo Marcó, apoderado del Frente de Todos, al ser consultado sobre qué pasó con el nombre. “Eso todavía no se decide, al presentar unos partidos con el nombre del FDT estamos viendo, como todavía no presentamos al Frente no sabremos si nos dirán qué nombre llevar, cuando lo tengamos podremos decir si usamos el nombre o no”, explicó.

Mientras tanto recalcó que el nombre “sigue siendo de los partidos que participamos del Frente en el 2019, en las elecciones, nosotros hicimos una reserva del nombre el lunes pasado”, recordó.

Cabe señalar que fue aquel día en que los otros partidos también hicieron una presentación usando la misma nomenclatura. “Todavía el Tribunal Electoral no formalizó ningún frente, veremos qué pasa”, concluyó Marcó.