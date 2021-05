Vizzotti en Salta: “La ministra se comprometió a traer pronto 10 respiradores más”

La ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, llegó hoy a Salta para cumplir una nutrida agenda de actividad. Uno de los lugares que visitó fue el hospital Papa Francisco, donde los médicos le plantearon las necesidades del nosocomio referencia de COVID-19 en la provincia.

Al respecto, Ricardo León de la Fuente, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, adelantó a Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros por InformateSalta TV una promesa que les hizo la funcionaria nacional. “La ministra se comprometió a traer pronto a Salta 10 respiradores más”, dijo.

En este sentido, subrayó que plantearon la necesidad de contar con más recurso humano con el objetivo de ampliar nuestra capacidad operativa tanto en terapia como pacientes no tan graves o moderados. De 6 terapias que tenían al inicio de la pandemia pasaron a 22 actualmente.

“Uno puede armar 10 hospitales pero si no tenemos la gente idónea para manejar los pacientes, las interfaces entre un paciente y una máquina que lo asiste respiratoriamente, a ese paciente no le va a ir bien. Es el cuello de botella que ocurrió en todos los lugares y nosotros no somos la excepción. Estamos esperando la posibilidad de incorporar más gente a nuestros servicios para poder aumentar la capacidad de camas”, expresó.