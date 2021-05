Las perlitas del cierre de frentes: peleas por el nombre, demoras y papeles en desorden

Con el cierre de las alianzas y frentes, ha iniciado oficialmente el intenso año electoral que marcará meses de mucha actividad en la política salteña, la cual a través de los 7 frentes que desean participar, intentará repartirse las bancas en juego.

Al respecto de esta instancia dentro del cronograma electoral, Pablo Finquelstein, secretario del Tribunal Electoral habló con CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó no solo los detalles de lo ocurrido anoche sino también alguna “perlita” y el protocolo para ir a las urnas.

“Ayer venció el plazo para la presentación de los frentes, ahora el Tribunal deberá analizar la documentación, ver que cumpla los requisitos para su reconocimiento, esta tarea llevará un par de días y el lunes o martes tendremos el reconocimiento de los frentes que participarán”, explicó.

Una de las “perlitas” fue la presentación de dos frentes bajo el nombre del Frente de Todos, el cual va dividido a las elecciones. “No hay posibilidad que dos frentes que compiten en una elección lleven el mismo nombre”, sentenció el secretario en La Mañana de CNN agregando que “no hay antecedente” de símil situación pero “será el Tribunal quien, en definitiva, decidirá qué sucede y cómo se resuelta” tal situación.

Otra de estas curiosidades fue con el frente Partido Obrero Más, el cual se anotó instantes después de vencerse el horario límite. “Se dio una situación particular, sus apoderados llegaron al Tribunal minutos antes de las 20, aparentemente no estaba del todo resuelta su alianza, no tenían la documentación ordenada, con lo cual la presentación fue pasada las 20”, contó Finquelstein diciendo que también será necesario ver su situación. “Si no se admite el frente, los partidos deberían participar de forma individual”, anticipó.

Rumbo a julio

Sobre el protocolo aprobado para las elecciones, el secretario dijo a radio CNN Salta que “la campaña no es algo que se esté evaluando en los protocolos sanitarios, ya hay reglas fijadas sobre las reuniones sociales”, recalcó diciendo que será potestad del COE o el Gobierno expedirse al respecto.

En cuanto al uso de guantes para votar en las pantallas electrónicas, explicó que fue una medida que surgió de la consulta profesional. “Se solicitó la colaboración del servicio médico del Poder Judicial, se tuvo acompañamiento y sugerencia, se verificó que funcione la pantalla táctica para evitar el contacto de superficies potencialmente contaminadas, se evaluó y se comprobó que funciona”, concluyó.