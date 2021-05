La falta de libro de quejas, el incumplimiento que más detecta Defensa del Consumidor

La Dirección de Inspecciones de Defensa del Consumidor, realizó diversos controles en comercios de la ciudad a pedido de los consumidores quienes se contactaron con el organismo a través de la plataforma virtual y redes sociales. Actualmente se planifica la agenda de inspecciones de mayo, tal y como se hizo el mes pasado, según lo informó la titular del área, Antonieta Frías.

En abril, los motivos por los que se solicitaron las inspecciones fueron: la inexistencia del libro de quejas, falta de exhibición de precios, modalidades de atención al público, cobro diferenciado de precios en el pago de contado efectivo y tarjeta de débito y controles de precios máximos.

Los comercios de los diversos rubros que fueron controlados son:

NOA MOTORS Automotores, por no cumplir con la disposición del libro de reclamos habilitado.

Banco Macro, sucursal Avenida Belgrano 549 para el cumplimiento del "Libro de Reclamos" habilitado y la cartelería correspondiente.

Auto Fox, que no cumplía con la disposición del libro de reclamos habilitado.

Carnicería la Norteñita; se verificó el correcto cumplimiento en la exhibición de precios, pero no cumplía con la disposición de tener el libro de reclamos habilitado.

Mayorista Medamax; se detectó el libro de reclamos sin homologar como lo establece la ley provincial 7800, por lo que se labró el acta correspondiente.

GAMMA Automotores; se detectó la falta del libro de quejas y reclamos habilitado en el local.

Continúan las inspecciones para verificar el cumplimiento del programa "Precios Máximos" en el mayorista YAGUAR.

Locales de indumentaria Gift, Lola, Nyssa, 12 Reinas y Áfrika. Durante la recorrida se realizaron actas de infracción por falta de exhibición de precios en vidriera, cobro diferenciado y falta libro de reclamos. De este grupo de comercios el único que tenía el libro de reclamos habilitado era "Lola".

"Sublinoa" en calle Balcarce 775 se realizaron actas de infracción por la falta del libro de quejas e incumplimiento en los plazos de garantías de los trabajos realizados.

Dos almacenes de barrio Limache; tras las numerosas denuncias de los consumidores y vecinos de la zona, por el cobro diferenciado en el pago con tarjeta.

Banco Santiago del Estero y tarjeta Sol, se solicitó un informe sobre la actual modalidad de atención al público que posee la entidad bancaria.

Supermercado Vea de barrio Tres Cerritos; se verificó si los precios en góndola de determinados productos coincidían con el precio en caja, si los tickets eran legibles y la disponibilidad del libro de reclamos habilitado.

Local de indumentaria femenina "Divinas" por recargos en pago con tarjeta de débito y crédito se labró el acta de infracción correspondiente y por qué además no tenía libro de reclamos habilitado.

Carnicería de barrio El Bosque y Carnicería SUR de barrio Intersindical; se detectó lo denunciado previamente por los vecinos de la zona respecto a que los comercios no cuentan con el libro de quejas habilitado, no aceptaban tarjeta de débito y no entregan tickets de compra; motivos por lo que se realizó el acta de infracción.

Panadería "La Princesa" de calle Urquiza y Moldes por recargos en pago con tarjetas, se labró un acta de infracción al comercio que además no tenía el libro de reclamos habilitado.

Local de Tarjeta Naranja, para corroborar el funcionamiento de todo el sistema de atención al público.

Controles por cumplimiento del programa "Precios Máximos" en el supermercado Día de barrio Grand Bourg y en el supermercado Comodín de Av. Independencia.

Control del programa "Precios Máximos" en supermercado Damesco sucursal de avenida Bolivia; cabe destacar que la vigencia del programa se extendió hasta el 15 de mayo inclusive.

Los canales para recepción de mensajes en Defensa del Consumidor son, la plataforma virtual www.salta.gov.ar/defensadelconsumidor, www.facebook.com/ConsumidorSalta, Twitter @Def_ConsuSalta e Instagram consumidorsalta.