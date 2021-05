Jimena Salas: Una psicóloga declaró que la víctima sentía cansancio, angustia y soledad

Hoy se desarrolló una nueva audiencia en el juicio por el homicidio de Jimena Salas ocurrido en su casa en Vaqueros hace cuatro años. Sergio Vagas está acusado de partícipe secundario de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio o promesa remuneratoria. Mientras que el viudo de la víctima, Nicolás Federico Cajal Gauffín, por encubrimiento agravado. Una psicóloga explicó cómo reconstruyó la personalidad de la víctima.

La audiencia estuvo cargada de información, primero una mujer declaró hacer sido la amante de Cajal por varios años, siendo esta una relación paralela a que mantuvo con Jimena Salas, inclusive detalló que tuvieron un encuentro en la casa familiar al poco tiempo del brutal crimen.

Luego llegó el momento de conocer el trabajo que realizó una psicóloga para conocer la personalidad de la víctima y eso se logró gracias a 30 entrevistas con familiares, amigos y allegados a Jimena.

Luego de desandar parte de su biografía, describió a la víctima como una mujer simpática, alegre, despreocupada de aspectos formales. Activa usuaria de las redes sociales. En su vida, la figura materna fue rígida, mientras que la paterna estuvo ausente. Salas había asumido la dependencia económica para dedicarse al cuidado de sus hijas. No tenía perfil de víctima provocadora y podía dar a conocer sus ideas sin llegar al enfrentamiento.

La psicóloga precisó que las últimas vivencias de Jimena Salas develan la existencia de cansancio, angustia y soledad. Su círculo de confianza y la psicóloga que trataba a la víctima manifestaron que atravesaba un momento de crisis.

En cuando a su relación con Cajal, las personas consultadas expresaron que no se encontraba en su mejor momento y que Jimena se sentía un poco sola. No obstante, se advertía que el diálogo en la pareja era fluido y que no le faltaba contención afectiva.

Las inconsistencias de Nicolás Cajal

Un perito a cargo de diversas investigaciones dentro de la causa contó que no se lograron recuperar archivos eliminados y otros datos relevantes de su teléfono por no haberse realizado una pericia completa en un primer momento.

El perito manifestó que el imputado tuvo conductas omisivas con relación al detalle de la alarma, a comunicaciones telefónicas realizadas el día del hecho y a la posible existencia de dinero en efectivo en su domicilio. Señaló que a raíz de esto los investigadores trabajaron con una premisa falsa.

Explicó que, tras el hallazgo del cuerpo de su mujer, Cajal habló durante 25 minutos con familiares suyos, un amigo, la mamá de Jimena y con jefes suyos. Del análisis de la sábana de llamadas también se detectó comunicación directa con un exfiscal de la causa. Y se constató que a la empresa aseguradora, Cajal le aseguró que ya estaba confirmado que lo sucedido en su casa se había tratado de un robo.