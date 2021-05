Urtubey: “el albertismo siempre fue una ficción”

Luego de la tensión que se produzco en el oficialismo por las diferencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, advirtió este sábado que "el albertismo siempre fue una ficción".

"El albertismo me parece que es una ficción, siempre fue una ficción. Es cierto que nosotros como sociedad a veces necesitamos creer en algo, porque eso es lo que nos hace tener esperanzas en el futuro", subrayó el ex mandatario provincial.

En declaraciones a CNN radio, Urtubey precisó: "Todo esto me parece que genera daño en aquellos que construyeron o que compraron la construcción de una fase superadora del kirchnerismo o del Presidente (Alberto Fernández) como una instancia diferente al kirchnerismo clásico".

"Se construyó un mito, entonces eso (la polémica en el oficialismo) ¿Qué hace? Destruye el mito ¿Destruye algo que existía? No, no existía porque era un mito y lo va a seguir siendo", enfatizó.

En esa línea, consideró que "el daño que genera es que queda evidente que no había tal cosa", en referencia a un espacio conducido por Alberto Fernández, y agregó: "No cambia nada, porque es clarísimo que acá hay una conducción firme y sólida. Pensar en algo distinto es no conocer a los actores y cómo funciona el sistema político argentino".

"Esto mostró lo que es, porque para que algo te haya debilitado debe haber un proceso de fortalecimiento previo. A mi juicio, era más una construcción de tipo comunicacional que una base real de poder propio. De hecho, no lo hay", apuntó.

Además, el ex gobernador salteño destacó que "hay construido un proceso electoral exitoso", y sentenció: "Debo reconocer que fue muy hábil esa construcción. Es una construcción que no se sostiene con la realidad".

Camino a las elecciones legislativas

Urtubey dijo estar "conversando" con el ex ministro del Interior de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, y con el ex titular de la cartera de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, para "garantizar un espacio superador, pero que no sea un rejunte de dirigentes".

"Estamos hablando con (Roberto) Lavagna, (Florencio) Randazzo, con dirigentes de distintos orígenes políticos, y no solo peronistas. Sostenemos la necesidad de una construcción de una instancia superadora", señaló el ex socio político del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En ese sentido, afirmó que no tiene "voluntad de ser candidato", sino que va a "colaborar desde otro lugar", y destacó: "Donde hay que poner énfasis es en la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente ha perdido su autonomía de poder en el último tiempo. Los procesos políticos bonaerenses son producto del poder nacional de turno".

"Argentina necesita la construcción de un espacio superador, que no sea algo que esté en el medio de los dos. Tanto el kirchnerismo como el macrismo nos están llevando a un lugar que es muy malo para Argentina", concluyó.