Piden ayuda para una escuela del Chaco Salteño: necesitan ropa, calzado y comida

La realidad de nuestro interior es dura y cada vez que una historia sale desde lugares inhóspitos los corazones no solo salteños sino de todo un país se movilizan y esta es una de esas historias, la de la Escuela del paraje San Bernardo, Santa Victoria Este. En ese lugar enclavado en medio del monte no hay luz eléctrica ni agua potable ni atención sanitaria.

Un grupo de maestras, encabezado por la docente de nivel inicial Fátima Paz viendo la extrema necesidad de sus alumnos y la comunidad en general, movilizada por la carencia de sus alumnitos, en su mayoría de etnia Wichi, publicó un pedido de ropa, calzado y comida, lo cierto es que este pedido se extendió incluso hasta Brasil.

"Son sorprendentes, no imaginamos nunca que la publicación vaya a tener esta magnitud. Muchas personas se comunicaron por querer ayudarnos" hoy tienen ya donaciones y buscan poder trasladarlas hasta el Paraje ya que no cuentan con un vehículo que les permita hacerlo.

En un video grabado por la docente y publicado en sus redes sociales cuenta la dura realidad de los niños que asisten al establecimiento y que hoy se siente más ante la llegada del frío. En ese marco, invitó a quien quiera acercarse al lugar y conocer la realidad. "No tenemos los medios para acercar todas las donaciones, si alguien tiene una camioneta o vehículo y quiere acercarse" pidió.

Sin atención Sanitaria

Fátima Paz sumó a sus pedidos el de la presencia de un enfermero en el lugar ya que al no tener luz eléctrica y por lo tanto ningún tipo de comunicación, cuando alguien enferma es imposible una atención inmediata.

"No tenemos un puestito de salud y muchas veces los nenes se nos han enfermado y es muy desesperante salir al Camino Grande, como le decimos, a rogarle a Dios que pase alguien y nos pueda ayudar a sacar los nenes hasta un Hospital"

En la comunidad tienen destinada una casita para que allí funcione un puesto Sanitario.

Un jardincito para los chicos

La docente contó que desde que llegó al establecimiento y empezó a trabajar con el nivel inicial buscó hacer un espacio más digno. Pide a quien pueda colaborar con juegos, juguetes y todo lo que tiene un jardincito.

"Tenía un espacio que funcionaba como Jardín, era de 2 x 2, las condiciones no eran las mejores. De a poquito pidiéndolo ayuda mis colegas dividimos una aula grande, es muy pequeño el jardincito, no tenemos el Jardín Ideal, no tenemos juegos pero si alguien nos puede ayudar estaría buenísimo"

Por último pidió no depositar dinero en ningún CBU ya que ellos no están solicitando eso, solo quieren ayuda concreta con ropa, calzados, alimentos, material para los alumnos que concurren al establecimiento.

Si desean contactar con Fátima pueden hacerlo al 3877472935. Ella pidió paciencia ya que al no tener luz ni conectividad en el lugar demora en contestar los mensajes.