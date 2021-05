Cánepa le respondió a los gremios: “No estamos en situación de que se tenga que suspender la presencialidad”

Luego que el frente Intergremial Docente (AMET, SADOP y UPCN) solicitara suspender las clases por 15 días tras entender que no están dadas las condiciones de bioseguridad, el ministro de Educación, Matías Cánepa, en AM840, recogió el guante y aseguró que “hoy no estamos en una situación de que amerite que se tengan que suspender la presencialidad”.

Sobre la cifra de más de 600 docentes contagiados que dio a conocer la intergremial, aseguró que no hay guiarse por otros datos que no sean los que da a conocer Epidemiología. “Cada institución educativa tiene que plantear e incorporar en una base que es no solo provincial sino nacional los casos positivos y ese es la realidad de los números que nosotros tenemos”, dijo.

“No vamos a aprobar una suspensión que no esté basada en datos concretos”

Cánepa insistió en que hay dos horizontes claros: el cuidado de la salud y lograr la mayor presencialidad posible. “Es lo que necesitan nuestros chicos, las familias, que puedan tener clases de manera presencial por supuesto siempre sujeto a la cuestión epidemiológica”

Por último, agregó que en caso que haya que suspender las clases, se hará en aquellas escuelas o localidades específicas que presenten una situación epidemiológica complicada. “No se puede tomar como un todo en base a casos particulares”, finalizó.