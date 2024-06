La mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que lee

Un informe elaborado por Argentinos por la Educación alertó sobre las crisis que atraviesan en el aula los alumnos. Apuntó a la falta de recursos económicos que existe actualmente en las provincias para hacer frente a las mejoras que requiere el sistema educativo.

En el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización dialogamos desde InformateSalta con Marcelo Velázquez, director de Más Voces, una de las ONG que lanzó la convocatoria en conjunto con Argentinos por la Educación. Este alertó que según los relevamientos que realizaron solo el 46% de los chicos que cursan tercer grado entienden lo que leen.

“Los chicos no cumplen los requerimientos mínimos para el nivel del sistema educativo que están” aseguró Velázquez. Sobre las causas de porqué suceden estas situaciones, aseguró que son múltiples factores pero el mayor indicador es el desfinanciamiento en la educación.

"Sólo el 46% de los chicos que cursan tercer grado entienden lo que leen"

“El sistema educativo argentino está fallando, pero no es desde ahora. Los indicadores comenzaron a decaer en el año 1997, cuando la educación pasó a las provincias” explicó el referente de Argentinos por la Educación. El problema en si, no es la administración provincial, sino que Nación pasó a las provincias el manejo de la educación pero no le dio los fondos suficientes para manejarla.

“Argentina siempre fue referente en sistema educativo, pero los datos nos marcan que desde el año 97 hay problemas. Hoy, los chicos de 10 años no pueden leer de corrido” alertó el referente.

Velázquez aseguró que “con la transferencia de responsabilidades no fueron acompañados de los recursos”. Esto no representa cuestiones netamente salariales, los recursos deben estar destinados a capacitaciones, material didáctico entre otros elementos que apunten a mejorar la situación de los alumnos.