Calculan que la inflación de abril rondará el 4%: el INDEC la dará a conocer el jueves

La inflación de abril se ubicaría en torno al 4% mensual, lo cual impulsará el alza de precios en el primer cuatrimestre al 16% ó 17%, y la interanual al 45%, según las principales consultoras privadas.

El INDEC difundirá mañana jueves las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, junto con el Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) de febrero.

Para el economista Ricardo Delgado, la inflación de abril "tendrá un dato elevado, en torno al 4%, y probablemente en mayo desacelere algo".

Delgado, presidente de la consultora Analytica, advirtió que la meta del gobierno del 29% anual de inflación "ya se perdió, porque el alza de precios mensual en adelante debería ser del 1% o inferior, y no hay condiciones para lograrlo".

Estimó que la desaceleración en mayo "dependerá de que se logre mantener la estabilidad cambiaria, y de ese modo en junio y julio la inflación podría estar entre 2,5% y 3%, que sigue siendo elevada", señaló Delgado en declaraciones a NA.

Explicó que la baja de los indicadores de inflación "dependerá también de un comportamiento fiscal acorde" y alertó que "no hay condiciones en la macroeconomía para bajar al 1,5% mensual, a lo sumo se puede aspirar un alza de precios del 2,5%, a partir de agosto probablemente".

Para el economista Federico Furiase, la inflación no se desacelera porque "las anclas no están funcionando, ya que pisar el dólar no sirve, porque el mercado no cree que sea sostenible en el tiempo, cuando no sobran reservas".

Además, dijo que "pisar los subsidios tampoco sirve, y hay incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI, seguramente postergado para después de las elecciones".

Furiase, economista de la consultora Eco Go, señaló que "hay mucha distorsión de precios relativos, algunos de ellos aumentando a un 70% y hasta 80% anual, y un 20% en los regulados".