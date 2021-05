Otro funcionario municipal renunció por el conflicto con manteros

El subsecretario de Control de Espacios Públicos, Vicente Cordeyro, presentó su renuncia indeclinable tras la firma de un acta acuerdo que permitiría la permanencia de manteros en el centro salteño de 13 a 16:30 horas, en medio de todas las acciones para erradicar la actividad ilegal. En diálogo con InformateSalta contó que el lunes se reunirá con la jefa de gabinete Agustina Gallo aunque por ahora "mi renuncia es indeclinable"

Ante la noticia, inspectores de la secretaría se volcaron a las calles y cortan la intersección de Avenida San Martín y Buenos Aires. Aseguran que la problemática fue “politizada” para ganar votos en las próximas elecciones y cuestionan la supuesta autorización para el ingreso de manteros durante las primeras horas de la tarde.

Al lugar se acercó José Luis Gambetta, secretario de Gobierno municipal, quien desmintió que se haya autorizado desde la Municipalidad el ingreso de los vendedores. Detalló que ayer hubo una reunión en la que se plantearon diversos puntos, entre ellos el pedido para poder trabajar de 13 a 16:30 horas.

“Hoy a la mañana, cuando los manteros cortan, lo llamé a Cordeyro, me dicen están cortando y les dije que los iba a recibir el lunes a las 9 de la mañana. Tratar en lo que sea posible de no usar la violencia, de pacificar y trata de explicarles a esta gente que los voy a recibir el lunes. Lo más seguro es que no vamos a aceptar ninguno de los pedidos”, expresó.

En este sentido, indicó que no aceptará la renuncia de Cordeyro “porque es un hombre de bien, de paz, también hay un cansancio de los funcionarios de esta solución que se agravó por la pandemia”.