Atacar al proveedor y cambiar las reglas, las opciones que se barajan contra los manteros

Este miércoles representantes de la Municipalidad de Salta, Tribunal de Faltas, Concejo Deliberante, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, Dirección de Rentas, AFIP, Migraciones, Gendarmería y comerciantes participaron de una furtiva reunión a través de la cual acordaron acciones conjuntas para combatir a manteros y el comercio ilegal.

Al respecto, Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio, describió a InformateSalta por Canal 9 Multivisión Federal, la dificil situación que atraviesa el sector por la pandemia del COVID- 19, sumado a la problemática que viven día a día con los manteros.

“El planteo nuestro es atacar a los proveedores, porque esa persona está fuera del sistema, no tiene obra social, no tiene futuro, no tiene seguridad social y es cada día más pobre. A los 3, 4 o 5 que los tenemos identificados, sabemos en qué playa bajan la mercadería. Atrás hay una mafia que los explota”, dijo.

En este sentido, consideró que debe haber una decisión política, que establezca o que todos paguen impuestos o que no lo haga ninguno, para que exista una justicia social y puedan competir con las mismas reglas.

Asimismo, aseveró que las ordenanzas existentes son tan antiguas que hablan de sanciones en australes, moneda que no circula en el país desde la década del 80. Por esta razón, destacó el compromiso de los ediles capitalinos de trabajar para actualizar las normativas.

Otro de los invitados que tuvo el programa conducido por Federico Storniolo y Noelia Pandolfi, fue Vicente Cordeyro, director de Control del Uso en la Vía Pública de la Municipalidad, quien contó que durante el encuentro se elaboró un documento que combina acciones conjuntas entre los organismos municipales, provinciales y nacionales en defensa del comercio legal.

“Entendemos la problemática que ellos tienen pero es real que no hay un pacto implícito eso es ilegal, las ordenanzas a nosotros nos facultan en cualquier momento del día a sacarlos. Hay un cuadrante donde no pueden estar nunca. Es un problema estructural, hay que fomentar fuentes genuinas de trabajo y hacer capacitaciones”, indicó.

Sobre esto, reconoció que combatir al comercio ilegal es una tarea difícil, sin embargo, destacó que el compromiso de todos los actores involucrados para lograr el cambio. “Debe quedar instalada la idea de que el mantero es ilegal. Hay que buscarle otras fuentes de trabajo, que tenga obligaciones respecto a lo que hace”, manifestó.