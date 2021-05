Salteño devolvió más de 4 millones que le depositaron por error

Serafín Peralta es oriundo de Cerrillos pero su historia ya recorre el país. Tras ser beneficiado por “error” con 4 millones de pesos, “Paco”, como lo conocen sus amigos, decidió notificar la situación y devolver todo el dinero al Banco Industrial.

"Paco" trabaja cortando madera en un aserradero y el dinero no le sobra, pero sí la honestidad. "El viernes fue al banco a sacar plata para uso diario y se encontró con $4.000.000 depositados en su cuenta”, contó un sobrino a La Llave del Portal.

“Me siento un verdadero millonario con la familia que tengo. Una vez más me saco el sombrero con Ud. tío. Orgulloso de ser su sobrino"

Durante el fin de semana se interiorizaron acerca de la situación y advirtieron el error. El día lunes fueron al Banco y solucionaron todo, devolviendo toda la suma de dinero a su dueño, quien casi con lágrimas en los ojos no podía creer esta honesta actitud.

"El tío Paco es un hombre hecho y derecho, humilde, trabajador y nos sigue demostrando que uno es feliz con lo que tiene y mucho más si eso se lo ganó con el sudor de su frente”

Por último, recordó lo que su tío siempre le dice: “Uno puede no tener trabajo, no tener para comer, pero nunca se metan en cosas malas, no hagan cagadas, siempre así, derechitos”, concluyó.