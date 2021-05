Gremios piden la suspensión de clases desde el jueves por 15 días: el Gobierno debe definir

En el día donde se registró un récord de casos de coronavirus tanto en Salta como a nivel nacional, gremios insisten en suspender las clases presenciales desde el jueves por 15 días. Eloy Alcalá desde la sede de AMET informó que en principio se debería aplicar en los departamentos de alto riesgo. Sin embargo, la decisión final es competencia del Gobierno Provincial.

Según el último informe de la Sala de Situación las zonas de alto riesgo de circulación del virus son Metán, Rosario de la Frontera, La Caldera, Cachi y Chicoana, pero tras este nuevo récord de contagios no se sabe si el mapa sufrió modificaciones.

“Necesitamos sí o sí la virtualidad por la gravedad, hay que poner en valor la vida y la salud de nuestros docentes, de la comunidad educativa, tenemos colegas que fallecieron por COVID tenemos una situación sanitaria en los departamentos que vemos que están colapsando”, advirtieron en diálogo con Sebastián Quinteros y Rebeca Aldunate en InformateSalta TV.

Aseguraron que hay nuevas cepas circulando en la provincia “donde no pudimos determinar el nexo epidemiológico. El gobierno en la última reunión nos informó que no van a cortar la presencialidad, pero esta decisión la estamos tomando toda la intergremial, nos cuesta ver que el gobierno no tome la decisión”.

“Hoy la situación es más crítica que el año pasado, estamos solicitando reducir la circulación y permitir que el sector educativo sea vacunado por completo en estas dos semanas”. A pesar de que el gobierno aseguró que no van a cortar la presencialidad, los docentes dicen que hay un consentimiento para llevar la medida, así sea a la fuerza. “Los colegas están muy preocupados, estamos advirtiendo que la situación es preocupante, no esperemos a que el sistema de salud colapse. Esto también está por pasar en otras provincias hay que dejar las cuestiones políticas y comenzar a pensar en la salud de la población”.