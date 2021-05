El COE confirmó que no se suspenderán las clases presenciales en Salta

Luego que la intergremial docente pidiera la suspensión de las clases presenciales en los departamentos que se encuentran en riesgo epidemiológico, el titular del Comité Operativo de Emergencias de Salta, Francisco Aguilar, confirmó a El Tribuno que las clases presenciales continuarán bajo los protocolos vigentes.

Para argumentar su postura, dijo que está demostrado en Salta, Argentina y en el mundo que las clases no son focos de contagios. “Si se corta la presencialidad, la curva va a seguir creciendo", justificó el doctor Aguilar.

Aguilar insistió que no es decisión de los gremios, sino del COE, continuar o no con las clases. "Leí que un gremio docente dice que se van a cortar las clases y no es una decisión que ellos tomen, es competencia del COE y nosotros no queremos eso", justificó.

Además agregó que cortar las clases significa que la situación sanitaria está muy grave. “No se está viviendo un colapso sanitario, pese a que si estamos preocupados. En caso de que continúen aumentando los contagios se va a reevaluar", dijo.

Por su parte, Matías Posadas, secretario General de la Gobernación e integrante del COE, en InformateSalta por Multivisión Federal, insistió en que “hay que hacer todo el esfuerzo para mantener la presencialidad”.

El funcionario aseguró que la presencialidad en Salta es algo muy bueno para los chicos, y para la sociedad y agregó que las consecuencias de tomar una decisión contraria serían muy graves a futuro.

Por último, sostuvo que es una prioridad que continúe la presencialidad. “Tenemos que hacernos cargos, cuando hablamos de virtualidad, son muy pocos los que pueden tener clases virtuales, la mayoría de nuestros chicos no tienen las herramientas para tener clases virtuales”.