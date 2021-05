Femicidio en San Calixto: “Ella le estaba pidiendo que se vaya y en un segundo la atacó”

Salen a la luz nuevos detalles del brutal femicidio ocurrido en el barrio San Calixto, en la zona sur de la ciudad, Silvana, testigo del crimen contó cómo sucedió, con la voz entrecortada recordó que intentó ayudarla, golpeó al femicidia y asistió al hijo de ambos que producto de una crisis nerviosa se desmayó.

“Yo estaba en el local, fui a comprar milanesas, mientras ella las preparaba ella estaba discutiendo con él le decía que se vaya que ya no tiene nada con ella”, relató a El Tribuno asegurando que el femicida estaba en el lugar con su actual pareja, quien no solo no hizo nada para evitar lo ocurrido sino que también fue detenida.

“En un segundo escuché un ruido adentro de la pollería, hay un estante que divide la cocina con el negocio y él estaba adentro con su pareja, Jésica les decía que se vayan, la chica no hizo nada. Escuché el grito de su hijito que desesperado me dijo ´tía hace algo´”.

En ese momento la joven entró corriendo a ver lo que estaba pasando, “pensé que solo estaba desmayada, de inmediato le comencé a pegar a él, le dije que la ayude por eso volvió, porque estaba yéndose y la levantó”.

La joven le tapó el cuello, porque sangraba mucho, “él le cortó el cuello, yo le pedí por favor que la ayude en eso me di cuenta que su hijito se había desmayado”. Ezequiel, con la joven lo identificó “la alzó e intentó subirla a su moto pero no pudo y ella quedó en el suelo”.

La joven en medio de gritos y llanto pidió ayuda a un vecino guardia cárcel para que intente reanimarla, mientras llamaban a una ambulancia. “Pero ella ya estaba muy mal, cuando llegó la ambulancia nos dijeron que ya estaba ida”.

Aseguró que las peleas entre ellos eran por la casa, “como él construyó se creía con derecho a estar ahí, pero esa era la casa de su hijo. La manipulaba y ella le tenía miedo, él la amenazaba. En un segundo le cortó el cuello, no le importó nada, no se conformaba con una sola mujer, era un enfermo”.