Jimena Salas: “Hay más dudas que certezas, no sé sabe quiénes fueron los autores materiales”

El juicio por el homicidio de Jimena Salas llegó a las etapas finales, durante la jornada de hoy hubo alegatos y la próxima semana se conocerá la sentencia. Luciano Romano, abogado de Sergio Vargas, visitó InformateSalta TV, programa conducido por Noelia Pandolfi y José Zambrano, y consideró que son más las dudas que las certezas que se tienen sobre el caso.

En este sentido, el letrado contó que la última audiencia será el miércoles 26 de mayo, en la misma se escucharán las réplicas y contrarréplicas y las últimas palabras de los imputados. “Nosotros consideramos que durante estas tres semanas de juicio no se ha logrado demostrar en absoluto alguna responsabilidad de ninguno de los dos imputados”, dijo.

En el caso de Vargas, llegó como imputado en el supuesto que habría trabajado de manera logística para identificar la casa de Jimena Salas a fin de que se perpetrara el delito. “En ese momento el barrio era muy pequeño, entonces identificar la casa era muy fácil, no necesitaba un despliegue tan grande. Por lo lógica, ninguna persona hace dos cosas, hacerte ver de esa manera, y segunda, vos cometes el delito y te vas. Vargas estuvo prácticamente en la zona de Vaqueros hasta las 3 de la tarde”, expresó.

Asimismo, se refirió al pedido de fiscal Ramiro Ramos Ossorio de una pena de 5 años y 6 meses para el viudo. “Cuando yo escuche el pedido para Cajal Gauffín quedé helado, todos nos miramos la cara es una exageración porque no tenían fundamento, no tenían prueba, no tenían nada como para solicitar eso. Otra cosa. En todo caso es un delito excarcelable y pedir 5 años y 6 meses ha sido demasiado”.

Por el contrario, sobre el pedido de una pena de 12 años para su defendido, aseguró que creían que el fiscal iba a pedir el máximo de 15 años. “Yo creo que en toda la investigación hay más dudas que certezas y entre esas dudas es determinar quiénes fueron los autores materiales y a través de eso demostrar vinculaciones pero no tienen nada”, expresó.

Finalmente, indicó que quedó comprobado que no existió nunca una vinculación entre ambos acusados. “Nunca hubo contacto entre Cajal y Vargas y eso quedó determinado basado en una investigación que se hizo donde se profundizó en líneas telefónicas, redes sociales y amigos en común para ver si lograban armar un nexo y nunca se pudo”, concluyó.