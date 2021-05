Cande Correa pide ayuda para salvar la vida de un paciente grave con coronavirus

La concejal Candela Correa se sumó a la campaña solidaria para ayudar a José Vicente Quiroz, quien se encuentra internado por coronavirus en estado grave y necesita realizar el tratamiento con suero equino que vale cerca de $370.000. A través de sus redes sociales compartió el pedido de ayuda.

“Me llegó la noticia a la mañana y no dudé en sumarme y colaborar particularmente y difundir a través de las redes sociales, es impresionante la cantidad de gente que está mandando mensajes"

José necesita el suero equino que es una solución para los pacientes que se encuentran graves por COVID. "Es increíble pensar que esos $370.000 pesos hoy equivalen a la vida de una persona. No hay ningún político que me haya mandado mensajes para sumarse, si pusiéramos al menos $20 cada uno podemos salvarlo a José que está en sus últimas horas”, dijo en InformateSalta.

La edil lamentó que así como José puede haber muchas personas. “Puede ser algún familiar nuestro. No nos está matando el COVID, nos está matando la corrupción, el egoísmo, la falta de empatía de la política. No queremos campañas ni carteles, queremos salvar la vida de las personas. Que no se malgaste la plata, que se invierta todo lo que se pueda en salud porque nos están dejando morir”, expresó.

Correa se refirió a la difícil situación que atraviesa la sociedad desde lo sanitario y lo económico. “Hay muchas familias que la están pasando muy mal económicamente, que han tenido que cerrar sus negocios. La desesperación de la gente de no saber cómo hacer para recibir ayuda, nos están dejando morir económicamente y en salud. No se puede más así, cuántas personas que viven del día a día. Espero que entre todos lo podamos salvar, él no es el único que necesita, se podría invertir para comprar sueros equinos y ayudar a muchas personas”, pidió.