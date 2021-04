Tensión en el Concejo: Cande Correa acusó de plagio a Córdoba y sus pares no se lo perdonaron

La sesión del Concejo Deliberante de Salta Capital no comenzó de la mejor manera, ya que la concejal Candela Correa acusó de “plagio” a su par Raúl Córdoba, acusación que sirvió para que los demás integrantes del cuerpo le recriminaran su actitud, generándose cruces bastantes intensos.

Todo comenzó cuando, al tomar la palabra en la parte de homenajes, Correa dijo que había planteado en la Comisión de Cultura la posibilidad de reflotar el proyecto de ‘Concejal por un Día’ para alumnos del secundario. “Tuve la respuesta que era un tema importante, que era amplio… tan amplio no era porque me lo arrebataron, me parece una falta de responsabilidad, una vergüenza, tristísimo que un compañero” lo haya presentado”.

Así apuntó contra su par. “Lo felicito señor Raúl Córdoba, que haya presentado este proyecto pero me parece un plagio, no hay que sacar los proyectos de la mano, es la segunda vez que se hace”, lo acusó.

Dicho esto Córdoba tomó la palabra y la negó: “No voy a aceptar las palabras de la concejal al referirse de plagio (…) el equipo vino, me propone, se trabaja el proyecto y se lo presenta, no sé por qué dice si Cultura lo trató, no tengo el expediente ni la fecha, hablar de plagio es acusar sin tener las pruebas necesarias”. Del mismo modo la contradijo afirmando que “si las ideas se entrecruzaron no quiere decir que haya usado la idea de la Concejal o su intención de ganar un espacio, de querer figurar”.

Sin embargo el tema siguió porque los otros concejales también se mostraron molestos con la acusación de Correa. Rosa Herrera espetó: “No voy a dejar pasar esto por alto, esto me molestó, no voy a permitir que nuestra relatora diga que va y le pasa información a un concejal para que saque un proyecto”.

A ella se sumó Frida Fonseca. “Hay figuras políticas que bajo pretexto de lograr presencia mediática fundamentalmente, apelan a golpes bajos afectando a personas que trabajan realmente, el correctivo se lo hago a la concejal Correa porque es desubicado lo que dijo, hablar de plagio me parece una vergüenza, un mamarracho”.

Pese a las críticas, Correa volvió a tomar la palabra para volver a criticar a sus pares del Concejo, respondiendo primero a Fonseca: “No necesito venir al Concejo para tener una cámara, las tengo todo el tiempo, donde se me cante las ganas, aquí vengo a trabajar”. Luego recalcó que le parece “fuera de lugar que a un concejal le digan lo que tenga que decir, ¿acaso esto es una cárcel?”.

“Yo no pienso quedarme callada, hace más de un año que lo vengo pasando, si no es una cosa es otra, ¡ya basta!”