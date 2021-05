Alberto Fernández: “No quise comprar la vacuna de Pfizer porque me ponía en una situación muy violenta de exigencias”

“La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”. Con esas palabras explicó el presidente Alberto Fernández la decisión de no comprar las vacunas de Pfizer y las condiciones o planteos –que no especificó– que le habría exigido el laboratorio estadounidense para vender al país 14 millones de dosis contra el coronavirus.

“¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Me querés explicar por qué no la quiero comprar si fue la primera vacuna que yo aprobé? Yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso –ahora está cambiándolas algunas– la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”, sostuvo Alberto Fernández durante una charla en Youtube con el streamer Pedro Rosemblat.

“Esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas”, continuó, sin explicitar esas condiciones. “La negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta hoy. ¿Qué es lo que yo íntimamente creo? Cuando vos revisás cómo actuó Pfizer con los que le compraron la vacuna: la verdad es que cumplió en parte e incumplió en muchos. Ahora, ¿dónde no incumplió? En los Estados Unidos”, continuó Fernández.

“Cuando llegó el momento de firmar con la Argentina [Pfizer] ya tenía firmado contratos y se dio cuenta que cuando tuviera que entregar en la Argentina le iba a pasar esto: que los Estados Unidos le iba a decir ‘dejá las vacunas acá'”, completó.

“Siento que no quisieron firmar el contrato”, insistió luego el Presidente, para considerar que “es un delirio decir que el Gobierno no quiso comprar por razones ideológicas o por coimas: eso es un disparate mayúsculo”, en alusión a las acusaciones de Patricia Bullrich, que derivaron en una denuncia de Fernández contra la presidenta de Pro.

Más allá de la negociación con Pfizer, la charla comenzó con una lectura optimista de Fernández de cara al operativo de vacunación. “Creo que la llegada de vacunas se va a acelerar más”, dijo, para completar: “Estamos teniendo un promedio de vacunación razonablemente bueno entre los países que podemos compararnos. Veo que a nosotros nos fue un poco mejor que al resto”. No especificó contra qué países comparaba a la Argentina.

Fernández se presentó en el canal de Youtube “Esta semana en Springfield”, de Pedro Rosemblat, un joven comediante que encarna “El cadete”, como movilero para Roberto Navarro en El Destape pero que en las redes sociales se dio a conocer también como “El pibe trosko” (Twitter) y PepeRosemblat (Facebook).

“Charlamos de política como todas las semanas. Pero esta vez no estoy en mi casa, sino en la quinta de Olivos. Y no estoy solo, sino con el presidente Alberto Fernández. Los temas de la charla fueron propuestos por los seguidores de esta comunidad a través de las redes sociales”, anunció Rosemblat a sus seguidores.

Al comienzo de la charla, Rosemblat aclaró: “No vine a hacerle una entrevista. Los que hacemos este canal no somos periodistas: somos militantes peronistas”.