Con una puesta en el Cabildo, hoteleros y gastronómicos claman ayuda por la crisis que viven

Cama, mesa de luz, almohada, juego de sábanas, una mesa con sillas, mantel, unos platos, fueron algunos de los elementos con el cual trabajadores de la Cámara Hotelera y Gastronómica decidieron hacer conocer su crítica situación económica, instalando esta “manifestación” bajo los arcos del Cabildo céntrico.

El móvil de InformateSalta fue hasta el lugar donde con Gastón, un trabajador hotelero quien amplió los detalles de este reclamo. “Esto es para visibilizar cómo está hoy el sector, el más golpeado en lo laboral, estamos sin trabajar hace 14 meses y calculo un mes más, con suerte”, aseveró.

Es así que están pidiendo al Gobierno previsibilidad, “que nos garanticen que en julio podremos volver a trabajar, estar abriendo y cerrando no nos sirve, venimos hace 14 meses arrastrando sueldos, alquileres, deuda y ahora queremos que nos den una mano, un ATP para empleados, subsidios” para palear un poco las dificultades que viven.

Este pedido de asistencia también va hacia los servicios. “Que nos den una prórroga, formas de pago, arreglar con Edesa o con Gasnor ya que estamos atravesando una situación muy complicada”, recalcó sobre otra necesidad.

Así sumó que el confinamiento estricto de esta semana “nos complicó mucho, hace tiempo que no recibimos turistas, la última vez que yo recibí uno fue para Semana Santa, venimos muy mal y ahora ya perdimos hasta junio, hasta que salga la venta y se planee algún viaje, son 20 o 25 días para que se reactive el turismo”, lamentó.

“Queremos salir adelante, no queremos cerrar”

Por su parte una trabajadora gastronómica presente en este reclamo, sumó el mal momento de su sector. “La gastronomía está trabajando al 10%, con eso no se puede mantener un local con 20 empleados, pagamos impuestos pero no tenemos ayuda de ningún tipo” aseveró.

A la espera de una mano, también dijo que el confinamiento los perjudicó aún más. “Ya no podemos subsistir, todo gastronómico sabe que con un delivery no se puede vivir, en mi local tenemos 68 años de vida y no sabemos si llegaremos a los 69”, se mostró preocupada.