Gastronómicos de Capital pidieron al COE poder trabajar hasta la medianoche

Con el fin del confinamiento restrictivo que rigió en Salta Capital durante la semana pasada, volvieron distintas actividades con ciertas limitaciones y condicionamientos, como ser la gastronomía la cual puede operar hasta las 22 con gente en salón y después mediante modalidad delivery.

Desde el sector criticaron que esta medida no les ayuda a la subsistencia, la gente no va a comer tan temprano, del delivery no logran sobrevivir y por eso elevaron una solicitud al COE provincial para que los autorice a extender su horario hasta las 24 hs., recalcando que en los locales se cumple a rajatabla el protocolo sanitario.

Al respecto de este tema el presidente del Ente de Turismo Municipal, Fernando García Soria, dialogó con InformateSalta por Canal 9 Multivisión quien habló de este pedido pero también hizo énfasis del crítico momento del rubro gastronómico como también hotelero.

“El viernes fue pública una manifestación que planteó la gravedad del estado crítico en que está el sector, este año es más complicado que el anterior en materia de turismo, en 2020 había ahorros del 2019, ese año no solo están sin reservas sino con deudas que se están haciendo impostergables”, aseveró Soria.

Así agregó que, junto a la intendenta Bettina Romero, se convocó “a una reunión con los referentes, también los del sector comercial, para escuchar su situación y ver qué medidas se podían tomar desde el municipio”, estando entre las gestiones la cuestión de la extensión del horario nocturno hasta las 00.00.

“Esto se fundamenta en que la actividad comercial cierra a las 21, la gente sale a comer recién a las 22 y cerrar a ese horario es un perjuicio importante, más que todavía no tenemos actividad turística”, enfatizó Soria quien confirmó que ese lunes “se hizo la solicitud de la Cámara Gastronómica al COE para su análisis y que determinen si pueden operar hasta las 24 horas”, con la esperanza que obtengan el permiso.

Por último, en la charla que mantuvo con los periodistas Federico Storniolo y Sebastián Quinteros, Soria sentenció que el cumplimiento de los protocolos sanitarios por el rubro gastronómico es prácticamente general. “La mayoría está cumpliendo, no por unos menos debemos afectar la situación de todos, por eso creemos que no se debe restringir el horario por los que no cumplen, en estos días seguiremos con controles”, prometió para concluir.