Caso Rangeón: Más de 30 chicas habrían sido abusadas por el productor de moda

Jorge Agüero, abogado de la ex pareja de Rangeón, Sabrina Geréz, dialogó con radio CNN Salta -94.7 MHZ- y brindó detalles acerca de las nuevas denuncias en contra del acusado. Además aseguró que hay al menos 30 mujeres que habrían manifestado ser víctimas del productor, muchas de ellas menores de edad.

“Ayer quedaron confirmadas cuatro denuncias, de las cuales tres son de carácter gravísimo porque se trata de abusos sexual con acceso carnal en concurso real con otro delito, porque habría delito de privación de libertad, extorción, amenazas y otros. Una de las denuncias es de abuso sexual simple”, dijo el abogado.

De acuerdo a lo que manifestó el letrado, a través de las conversaciones por mensajes de texto y de los grupos en redes sociales por los que se denunció a Rangeón, “tenemos conocimiento de al menos 30 chicas más que sufrieron abusos. Se trata de niñas que en aquel momento tenían entre 14 y 15 años y hoy tendrían 16, 17 y los padres no saben lo que han pasado, entonces no se animan, tienen vergüenza, el personal no está preparado para tomar las denuncias y les incomoda, las ponen en una situación en las que no se atreven”.

Respecto a la actuación del abogado defensor de Rangeón, Agüero opinó: “Creo que el doctor Reyes ha cometido un error, más allá de defender al imputado, se preocupó por entorpecer la cusa y ensuciar a las víctimas, re victimizarlas, hablar todo el tiempo de ellas, cuando en realidad la ética profesional nos lleva a hablar de nuestro defendido y ver cómo solucionamos el conflicto”.

En cuanto al pedido de liberación que presentó el abogado de Rangeón, Agüero manifestó que “por la investigación que realizamos desde el estudio jurídico, tenemos entendido que él estaba preparando una fuga hacia Bolivia, solicitamos como medida urgente que no le quiten la prisión preventiva”.

Las nuevas denuncias que complican al productor

Las víctimas que radicaron recientemente la denuncia contra Rangeón coincidieron en que el productor de moda aprovechaba la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban para someterlas.

“El señor Rangeón aprovechaba el estado de vulnerabilidad, en el cual las víctimas estaban pasando en una situación complicada, con la dificultad de tener un niño recién nacido, en al menos dos de los casos”, dijo Agüero.

Las denunciantes también describieron situaciones en las que habrían sido drogadas antes de ser abusadas sexualmente. “De acuerdo a declaraciones de dos de las víctimas, ellas se encontraban en buen estado de salud, recibían una bebida del señor Rangeón y a los pocos minutos perdían el conocimiento y cuando se despertaban estaban en otro lugar, denudas, golpeadas, ensangrentadas”, detalló el letrado.