Este fin de semana regresa el confinamiento estricto en 9 departamentos de Salta

Tal como estaba previsto, será este fin de semana cuando regrese el confinamiento estricto a 9 departamentos de Salta, acatando lo dispuesto en el último DNU fijado por Nación al que adhirió el Gobierno provincial para mitigar los altos números de contagios en la segunda ola de coronavirus.

Al respecto de esta fase de limitaciones el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, habló con Canal 9 Multivisión donde amplió los detalles. El domingo 30 terminó la primera etapa de confinamiento y, según el DNU este sábado y domingo volvemos a la etapa de confinamiento estricto como el que tuvimos”.

Dicha fase regirá para los 9 departamentos fijados en zona roja: Capital, Cachi, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Candelaria, Metán, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera.

Seguidamente, explicó que a partir del 7 y hasta el 11 se cumplirá el último tramo del decreto donde volveremos a actividades habilitadas con protocolos y horarios. Así, será necesario volver a esperar las indicaciones de Nación sobre cómo avanzar en limitaciones, siempre considerando los embates de la pandemia.

No obstante, el funcionario provincial reconoció que es necesario tomar medidas para aligerar al estresado servicio sanitario, intentando equilibrar la actividad económica como social de la gente. “Estas decisiones (buscan) que no se sature el sistema de salud, estas semanas hubo más casos porque la economía está funcionando, entendiendo que las restricciones no pueden ser permanentes, la gente necesita trabajar, tener la vida lo más normal posible, necesitamos un equilibrio”, concluyó.

“El sistema de salud está haciendo un esfuerzo, está resistiendo”