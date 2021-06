Sólo 15 agentes, divididos en dos turnos, controlan el tránsito en la ciudad

El Concejo Deliberante aprobó ayer con modificaciones un proyecto que solicita más presencia de agentes de tránsito en las calles de la ciudad. Para ello, piden al Ejecutivo Municipal que disponga las medidas necesarias para el control en horario matutino, vespertino y nocturno.

El autor de la iniciativa, el concejal Santiago Alurralde, dijo a InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, que la misma surgió por la preocupación que le generó un informe que habla que actualmente son sólo 15 los agentes en la calle, que se dividen 8 por las mañanas y 7 por las tardes.

“Hemos solicitado no la incorporación de gente nueva, no queremos aumentar la planta de la Municipalidad, sino que se asignen roles. Y que genere control, concientización, con gente capacitada, idónea. Hay 118 personas trabajando en Movilidad Ciudadana y en la calle 15 pero no al mismo tiempo”, dijo.

En este sentido, consideró además que sobre todo está faltando educación vial. “Con las herramientas que se tienen hoy para llevar campañas de seguridad vial, se las puede hacer por cualquier lado, pero preocupa porque no se está haciendo nada. Lo dicen los números con los accidentes a diario”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el tránsito no solamente subirse a un auto, moto o bicicleta y manejar, sino que es mucho más complejo. “Tiene muchísimas aristas que van de la mano. El micro y macrocentro tiene muchísimos autos, hay poco lugar, todo concentrado”, indicó.