Apps de transportes legales: “No elimina el sistema de taxis y remises, lo complementa”, dijo Durand

Tras la aprobación en el Concejo Deliberante de la ordenanza que regula el servicio de movilidad para usuarios de plataformas digitales de transporte en el ámbito de la capital, Emiliano Durand, intendente de la ciudad, destacó que “a partir de ahora ya no se van a tener que esconder para trabajar”.

En la oportunidad, subrayó que la iniciativa surge para legalizar una práctica que ya es realidad en la ciudad, y que cuenta con el respaldo abrumador de los distintos actores del sector. "Lo que hizo el Consejo es dejar de luchar contra la realidad y reconocer esto que la gente ya la elige", sostuvo en FM Aries.

La nueva normativa establece que ningún trabajador del sector quede desprotegido y que los conductores puedan laborar con garantías, sin tener que enfrentar pagos diarios injustificados.

"Nadie se va a quedar sin laburo"

En ese marco, aclaró que la norma no elimina el sistema de taxis y remises, sino que lo complementa. "Lo que va a pasar es que se va a dar una reconversión voluntaria, todos los taxis y remises que quieran pasarse a Uber, a Didi, a todas las otras plataformas, lo van a hacer", dijo.

Durand enfatizó que la medida no está dirigida contra los taxis y remises tradicionales, sino que se busca una integración que permita a los usuarios elegir libremente entre diversas opciones de transporte. “Esto no es una ordenanza o una propuesta en contra de alguien. Esto es una posibilidad de que todo el mundo trabaje con esto, incluidos taxis y remises", agregó.

El intendente aseguró que no se cobrarán tasas desde el municipio por la aplicación del servicio. “Nosotros no vamos a cobrar tasas. Acá lo que queremos es generar oportunidades de trabajar y no de recaudar. Entonces, para el municipio, como municipio no cobra nada por el uso", dijo.

Para finalizar, señaló que "a partir de ahora está autorizado y la AMT ya no va a fiscalizar más, en estos casos, a los conductores". "La única fiscalización que se va a hacer es del cumplimiento de los requisitos y de la protección de los datos de los usuarios. Que es básicamente lo que hace la aplicación, digamos, lo que garantiza la aplicación", concluyó.