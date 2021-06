Chávez Díaz, nueva secretaria de deportes municipal: "Es un desafío enorme, la vara está alta"

Tras la renuncia de Manuela Arancibia como secretaria de Deporte municipal, la intendenta Bettina Romero convocó a la periodista Josefina Chávez Díaz para ocupar el lugar. El miércoles asumiría de manera formal en el cargo.

“Cuando me llamó la intendenta no me imaginé que era para una convocatoria de este calibre. Pensé que quería que trabajemos en algo de prensa o en campaña por ser un año electoral, jamás me imaginé que era para un cargo. Cuando me enteré que era para la secretaría de deporte, no me sentí tan extrañada”, dijo Chávez Díaz en InformateSalta.

Con una amplia trayectoria en el periodismo deportivo y una referente del Jockey en Salta, Chávez Díaz expresó: “el deporte me conmueve por todo lo que significa, desde lo físico, lo mental, lo social, tiene que ver con la formación integral de las personas. Me parece bien todo lo que se está haciendo, aún en pandemia hay muchas cosas que pudieron hacerse y tener continuidad. En verano se pudo hacer una temporada de piletas súper prolija y ordenada”.







Consultada sobre los desafíos como funcionaria, Chávez Díaz prefirió ser cautelosa puesto que todavía no asumió de manera oficial. “La vara está alta, hasta ahora vi una gestión muy prolija, pero tengo un desafío enorme. Las cuestiones operativas las voy a conocer ahora. Tengo muchas cosas en la cabeza para llevar adelante, pero todos los proyectos necesitan estar estudiados y organizados. Tengo muchas ideas, hay muchos espacios para optimizar el uso”.