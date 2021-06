VIDEO: Conocé a Rodolfo Marcial, el hombre que encontró los restos de Gala Cancinos

El viernes Salta se vio conmocionada con la aparición de los restos de Gala Cancinos en cercanías al río La Caldera. Rodolfo Maciel fue quién encontró los restos mientras cumplía una promesa a la Difunta Correa.

InformateSalta buscó la palabra de Rodolfo, un hombre que se mostró conmovido y aún muy afectado por lo que pasó. "Me encontré con los restos óseos de Santiago Gala Cancino porque estaba cumpliendo una promesa con la Difunta Correa", dijo.

El hombre contó que el 7 de Abril su mujer sufrió un accidente y se fracturó la vértebra. "Estaba hospitalizada, me fui con mi hijo a prenderle una vela, para que salga todo bien la operación, que si le daban el alta le iba a limpiar el lugar", expresó.

Siguiendo en su relato cuenta que el día jueves pasado, ya tenía a su mujer en casa y decidió ir a cumplir la promesa realizada a la Difunta Correa.

"Llegamos al lugar, compramos velas. Le dije a mi hijo que subiera a prenderle velas y limpiarle la grutita. Yo me mantenía en la escalera hacia la derecha subiendo, en un momento cuando asciendo al a derecha, macheteando, diviso una forma de cráneo, macheteo y tenía dentadura, se me ocurrió que era magia negra”.

Recuerda que después se acercó su hijo a ver y posteriormente llegó una camioneta de un chico que vive en frente, que fue él quien llamó a la policía. “Le digo mirá lo que encontré, y le pedí que llame a la policía. El muchacho se fue, y yo me quedé en el lugar esperando el móvil policial, más arriba encontré una zapatillas”

Supo que después se encontraron otras pertenencias por parte del personal policial.

Rodolfo contó a InformateSalta que seguía mucho el caso de Santiago Gala Cansinos, porque viaja y escucha mucha radio. “Me parecía un trabajo de magia negra, se me paso por la cabeza. Mi hijo quedó sorprendido” recuerda que pensó en ese momento.

En cuanto a la ubicación del cráneo y la zapatilla explicó que no estaban cerca. "Donde se encontraron los otros restos óseos es una zona de difícil acceso, si me ponés a escalar a mí y a un joven de 16 años el joven tiene más agilidad", dijo.

En cuanto a la gruta dijo que había que pasar una espesura y una especie de túnel para llegar. “Yo tomé una foto antes de empezar el desmalezamiento, uno se tenía que agachar un poco, pasar sobre una espesura y pasabas un túnel y recién llegabas, la gruta hace mucho tiempo que está ahí”.

Afectado

Rodolfo cuenta que tras el hecho mantiene a su hijo en actividad para que no piense tanto y no llegue a afectarle. "A mi vos me dejas solo y comienzo a pensar en todo ese momento y me traen heridas del pasado, la perdida de mi familia. La verdad me pega muchísimo. Me pongo en el lugar de los padres y de Santiago Gala Cansinos”

Por último dijo que no tuvo contacto con Javier Cancinos "Me pasaron un número pero yo no soy quien para molestarlo en este duelo que esta llevado en este momento. Él decidirá si me llama o no, o si me quiere conocer", finalizó.