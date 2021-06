Vecinos de Cerrillos piden que avance la obra de ampliación del cementerio

El cementerio municipal está colapsado desde el año pasado y los vecinos expresaron su preocupación por la paralización de la obra de ampliación que inició con la llegada de la pandemia.

“Nosotros necesitamos que siga la obra, hay más casos, están pasando muchas cosas. La nueva obra está cerrada con tapia, está paralizada porque los concejales quieren hacer estudios para ver si el ambiente está contaminado”, dijo Daniela Veliz, una vecina que reclama por la continuidad de los trabajos en el lugar.

La mujer sostuvo durante muchos años, los políticos vienen prometiendo el nuevo camposanto. “El cementerio viejo ya está todo lleno, no hay lugar. Si hay algún fallecido, sólo nos dan un lugar si tenemos algún familiar en el cementerio y queda alguna covacha. Cuando mueren por Covid, no nos permiten enterrarlos, hay que cremarlos. Hay vecinos que no tienen ni para comer, menos para cremar”, expresó.

La vecina manifestó que afortunadamente en la localidad no se están registrando muchas muertes por Coronavirus. “No tenemos plata para la cremación. Todos los políticos prometieron el cementerio, ahora la intendenta quiere hacer el cementerio y los concejales le paralizan la obra. Son de la oposición, pidieron un informe ambiental y pusieron abogados".

Por último, adelantó que analizan juntar firmas para pedir que siga la obra.